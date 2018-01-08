“Halk UBP’ye büyük bir görev ve sorumluluk veriyor, bu görev ve bu sorumluluğu alıp taşıyacağız”

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Hüseyin Özgürgün, büyük bir farkla UBP’nin tamamladığına işaret ederek, “Halk UBP’ye büyük bir görev ve sorumluluk veriyor, bu görev ve bu sorumluluğu alıp taşıyacağız” dedi.

Özgürgün, sandıktan kaç milletvekili çıkacağının tam net olmadığını, ancak halkın sandığa yansıttığına saygı duyacaklarını belirterek, seçimlerin öncelikle halka ve ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.

Kıbrıs Türk halkı için böylesine önemli bir seçimin, çok önemli bir dönüm noktasıyla sonuçlandığını söyleyen Özgürgün, “Bizim hedefimiz halkımıza hizmet” şeklinde konuştu. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün ile nişanlısı İnci Pars saat 23.30 sıralarında Ulusal Birlik Partisi Genel Merkezi’ne geldi.

Coşkulu bir kalabalığın tezahüratlarla karşıladığı Başbakan Özgürgün, halkla selamlaşarak basına açıklamalarda bulundu.

“ÇOK DEMOKRATİK, ŞEFFAF VE KIBRIS TÜK HALKINA YARAŞIR BİR SEÇİM”

Seçim sonuçlarını değerlendiren Hüseyin Özgürgün, çok demokratik, şeffaf ve Kıbrıs Türk halkına yaraşır bir seçim ve kampanya yaşandığını söyledi.

Kıbrıs Türk halkının, hiçbir gerginlik ve sıkıntı yaşanmadan kendisini 5 yıl yönetecek olan Cumhuriyet Meclisi milletvekillerini seçtiğini ifade eden Özgürgün, şöyle devam etti:

“Tabi ki henüz tam olarak isimler ve sayılar şekilleniş değil. Ancak UBP’nin sandıktan başarıyla çıktığı görünüyor. Halkımız UBP’ye güvenini bir kez daha ortaya koydu, ben şu andan itibaren daha büyük bir sorumluluk hissediyorum” dedi.

“SORUMLULUĞUN BİLİNCİNDE OLACAĞIZ”

UBP’nin ciddi bir farkla sandıktan çıkmış olmasının, yeni kurulacak hükmet konusunda da UBP’ye önemli bir sorumluluk ve görev yüklediğine işaret eden Özgürgün, “Sorumluluğun bilincinde olacağız. Zaten UBP her zaman hükümetleri kurarken sorumluluğunun bilincinde oldu. UBP, ülke yönetiminde en iyi kadroları oluşturan, en başarılı koalisyon hükümetlerini kuran parti olmuştur” şeklinde konuştu.

“HALK UBP’YE GÜVENİNİ SANDIĞA YANSITTI”

Halkın UBP’ye güvenini sandığa yansıttığını vurgulayan Hüseyin Özgürgün, Kıbrıs Türk halkına, gerek partiye verdiği destekten, gerekse bugün gösterdiği olgun, demokratik tavırdan ötürü teşekkür etti.

“Bizim hedefimiz halkımıza hizmet” şeklinde devam eden Hüseyin Özgürgün, halkın kendilerine verdiği sorumluluğun bilinciyle UBP’nin yeni dönemde deneyimli, genç dinamik kadrolarıyla Cumhuriyet Meclisi ve hükümette ciddi şekilde çalışacağını vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının önün açık ve parlak olacağını söyleyen Özgürgün, “UBP olarak en büyük hedefimiz refah ve ekonomik düzeyi yüksek bir Kıbrıs Türk halkı, demokratik çağdaş, şeffaf bir yapıdır. Kıbrıs Türk halkının en büyük özlemi, haklarının her zaman korunmasıdır. Bu amaçla çalışıyor ve bunu başaracağımıza inanıyoruz” dedi.

Seçimden çıkan soncun UBP’nin yüzde 40 hedefine ulaştığının bir göstergesi olduğunu ifade eden Özgürgün, sözlerini şöyle tamamladı:

“Sandıktan kaç milletvekili çıkacağını göreceğiz. Halkın sandığa yansıttığına saygı duyacağız. Halk UBP’ye büyük görev ve sorumluluk veriyor, bu görevi ve bu sorumluluğu alıp taşıyacağız. Tam netice çıktıktan sonra tam değerlendirmeyi yapacağım.”

Özgürgün basına yaptığı değerlendirmeden bir süre sonra 3. Cumhurbaşkanı ve UBP Onursal Başkanı Derviş Eroğlu ile halka hitap etti.