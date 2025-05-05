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Özkızan: Egemenlik İddianız Erdoğan'ın Buyruklarıyla Yerle Bir Oldu!

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​​​​​​​Bağımsızlık Yolu Omorfo Bölge Sorumlusu Celal Özkızan, dün kktc'ye gelen bir başka devlet başkanının iç işlerine yönelik "buyurgan" açıklamalarına sert tepki gösterdi.
Özkızan: Egemenlik İddianız Erdoğan'ın Buyruklarıyla Yerle Bir Oldu!

Bağımsızlık Yolu Omorfo Bölge Sorumlusu Celal Özkızan, dün kktc'ye gelen bir başka devlet başkanının iç işlerine yönelik "buyurgan" açıklamalarına sert tepki gösterdi. Özkızan, yaptığı açıklamada, söz konusu ziyaretçinin kktc'nin sahibiymiş gibi davrandığını ve çeşitli konularda talimatlar verdiğini belirterek, bu durumun "egemenlik" ve "devlet olma" iddialarını gülünç duruma düşürdüğünü vurguladı.

 

"Türkiye bizim kardeş ülkemizdir" söyleminin bu durumu kurtarmadığını ifade eden Özkızan, "Çünkü Erdoğan'ın gidip Azerbaycan'da, Katar'da, Pakistan'da, Macaristan'da ya da Kazakistan'da oraların sahibiymiş gibi konuştuğuna, oraların iç meselelerine ve tartışmalarına ilişkin buyruklar verip taraf olduğuna şahit olamazsınız" ifadelerini kullandı.

 

kktc yetkililerinin Kıbrıs müzakerelerinde "eşit egemenlik, iki devletlilik" tezini savunurken, başka bir devlet başkanının gelip tüm bu iddiaları iki dakikada anlamsızlaştırdığını kaydeden Özkızan, "Siz dünyaya “egemen olduğunuzu, devlet olduğunuzu” anlatmaya çalışırken bu nasıl bir çelişkidir?" diye sordu.

 

Açıklamasında, "Kıbrıslı Türklerin ayrı bir siyasal varlığı veya kimliği yoktur, kktc'nin de egemenliği yoktur, Kıbrıs'ın kuzeyi Türkiye'ye zaten ilhak olmalıdır" diyenlerin en azından tutarlı olduklarını belirten Özkızan, asıl anlaşılmaz olanın "egemenlik, kktc, devletimiz" söylemlerini dillendirip Erdoğan'ın kktc'ye yönelik tutumundan rahatsızlık duymayanlar olduğunu dile getirdi.

 

Özkızan, "Egemenlik, kktc, devletimiz diye ortalıkta dolaşıp da Erdoğan'ın Kıbrıs'ın kuzeyine ve Kıbrıslı Türklere çektiği muameleden rahatsızlık duymayanlar, akşamları çocuklarının yüzlerine nasıl bakarlar, kendi vicdanlarıyla baş başa kaldıklarında nasıl rahat ederler, aynanın karşısına geçtiklerine kendi yüzlerine nasıl bakarlar, kendi özsaygılarını korumayı nasıl sürdürürler, onursuz ve ikiyüzlü bir hayatı yaşamayı nasıl becerebilirler gerçekten aklım almaz." diyerek sözlerini tamamladı.

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