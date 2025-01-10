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Öztürkler: Egemen eşitlik, iki devletlilik ve eşit uluslararası statüyü savunmaya devam edeceğiz

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs Türkü’nün egemen eşitlik, iki devletlilik ve eşit uluslararası statü hakkı olduğuna dikkat çekerek, yeni siyaseti savunmaya devam edeceklerine vurgu yaptı.
Öztürkler: Egemen eşitlik, iki devletlilik ve eşit uluslararası statüyü savunmaya devam edeceğiz

Meclis'ten yapılan açıklamaya göre, Öztürkler, Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Genel Başkanı Nusrettin Yuca ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Başkan Öztürkler kabulde yaptığı konuşmada, genç nesillere geçmişte yaşanılanların ve Kıbrıs Türkü’nün mücadelesinin iyi anlatılması gerektiğini söyledi.

Gazilerin, bu mücadelenin içinde önemli roller almış kişiler olduğunu ifade eden Öztürkler, Kıbrıs Türkü’nün ada içerisinde özgürce var olabilmesinde gazilerin büyük bir payı olduğunu sözlerine ekledi.

KKTC ziyareti kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı Cumhuriyet Meclisi’nde ağırladıklarını anımsatan Öztürkler, Anavatan’ın her daim Kıbrıs Türk halkının yanında olduğu mesajını bir kez daha aldıklarından dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Öztürkler, Bakan Fidan’ın iki devletli çözüm, egemen eşitlik ve eşit statünün uluslararası toplum tarafından kabul edilmesine yönelik vurgular yaptığını belirterek, bu açıklamaların kendilerine büyük bir güç ve moral kaynağı olduğunu ifade etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler kürsüsünden yaptığı “KKTC’yi tanıyın” çağrısını da anımsatan Öztürkler, bu çağrının Kıbrıs Türk halkı için büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türkü’nün, özünden gelen haklara sahip olduğunu ve bu hakları milli mücadeleyle ve vatana sahip çıkarak kazandıklarını dile getiren Öztürkler, “Egemen eşitlik, iki devletlilik ve eşit uluslararası statü bizim hakkımızdır. Bu hakkımızı ve yeni siyaseti savunmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi. 

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