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Öztürkler: Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayan hiçbir çözüm önerisine evet dememiz mümkün değildir

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Cumhurbaşkanı Vekili Ziya Öztürkler, Kıbrıs’ta barış ve huzurun ancak iki eşit egemen devlete dayalı bir çözümle mümkün olabileceğini belirterek, “Haklarımızı yok sayan hiçbir çözüme evet diyemeyiz” dedi.
Öztürkler: Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayan hiçbir çözüm önerisine evet dememiz mümkün değildir

Meclis Basın Bürosu aracılığıyla yazılı açıklama yapan Öztürkler, Türkiye’nin garantörlüğünün bu yapının vazgeçilmez unsuru olduğunu ve bu konuda herhangi bir taviz verilemeyeceğinin de altını çizdi. 

Çözüm zemininin mutlaka her iki tarafın da kazanacağı, adil ve sürdürülebilir bir çerçevede olması gerektiğini kaydeden Öztürkler, “Rum liderliğinin de bu ilkeleri gözeterek hareket etmesi, sürecin ilerleyebilmesi açısından belirleyici olacaktır” ifadelerini kullandı.

Öztürkler, güvenlik, eşitlik ve temsil gibi unsurların Kıbrıs Türk halkı için hayati önem taşıdığını da vurguladı.

- “Karşılıklı kazanımı hedefleyen 'kazan-kazan' formülünden yanayız”

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Kıbrıs konusundaki açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden ve her zaman karşılıklı kazanımı hedefleyen “kazan-kazan” formülünden yana olduklarını belirten Öztürkler, karşı tarafla diyalog kurulurken empatiyi elden bırakmadıklarını, uzlaşı zemini için hassasiyetle yaklaştıklarını kaydetti.

Ancak Kıbrıs Türk halkının temel hak ve özgürlüklerini yok sayan, siyasi eşitliğini hiçe sayan hiçbir çözüm önerisini kabul etmelerinin mümkün olmadığını vurgulayan Öztürkler, şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk halkının egemenliği, siyasi eşitliği ve uluslararası düzeyde tanınma hakkı, tarihten bugüne gelen meşru talepleridir. Bu haklardan hiçbir surette geri adım atılması söz konusu değildir. Kıbrıs meselesinde adaletin tesisi ancak bu temel doğrultuda şekillenir.”

Rum yönetiminin geçmişte adayı Yunanistan’a ilhak etme girişimlerine ve bugün bölgeyi yabancı askeri güçlerin kontrolüne açan politikalarına dikkat çeken Öztürkler, “Bu tür yaklaşımlar, Kıbrıs’ta kalıcı çözüm umutlarını zayıflatmaktadır” ifadelerini kullandı.

- “Kıbrıs Türk halkının talepleri görmezden gelinemez”

Kıbrıs etrafındaki enerji kaynakları ve bölgedeki jeopolitik gelişmeler ışığında, Kıbrıs Türk halkının uluslararası temas, doğrudan ticaret ve uçuş hakkı taleplerinin artık görmezden gelinemeyeceğini belirten Öztürkler, bu taleplerin yalnızca siyasi değil, aynı zamanda insani bir gereksinim olduğunu kaydetti.

Dışişleri Bakanı Fidan’ın açıklamalarının, KKTC ile Türkiye’nin stratejik vizyonunun örtüştüğünü gösterdiğini vurgulayan Öztürkler, New York’taki temasların da Türkiye’nin garantörlüğü ve bölgedeki kararlı duruşunun Kıbrıs Türk halkı için önemini ortaya koyduğunu ifade etti.

Öztürkler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın iki devletli çözüm perspektifine hükümet olarak tam destek verdiklerini de sözlerine ekledi.

 

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