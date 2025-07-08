Öztürkler: "KKTC Türk dünyasında hak ettiği görünürlüğe ulaşıyor"

Meclis Başkanı Öztürkler, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile yaptığı görüşmeyle ilgili, “KKTC Meclis Başkanı sıfatıyla Kazakistan’da gerçekleşen bu görüşme, diplomatik alanda bir ilk oldu. Kazakistan’ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne büyükelçi atamasının ardından bu temas gerçekleşti. Bu durum Rum tarafında ciddi rahatsızlığa yol açmıştır” dedi.

Öztürkler, KKTC’nin Türk dünyasındaki görünürlüğünün her geçen gün arttığını belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’ın Azerbaycan’daki Ekonomik İşbirliği Teşkilatı toplantısına katılımı, KKTC’nin uluslararası görünürlüğünü önemli ölçüde artırmıştır. Haziran ayında Bakü’de düzenlenen etkinliklere Başbakan Ünal Üstel’in ve kabine üyeleriyle birlikte katılması, KKTC’nin Türk dünyasında güçlü bir karşılık bulduğunu göstermiştir” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’nin dış açılım stratejisine sağladığı katkılara da değinen Öztürkler, “Bu başarıda en büyük pay, Anavatan Türkiye’nin ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın desteğidir. KKTC’nin diplomatik kimliğinin güçlenmesinde Türkiye'nin yürüttüğü vizyoner politika belirleyici olmuştur” değerlendirmesinde bulundu.

Öztürkler, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı için yapılacak kutlamaların önemine değinerek, “20 Temmuz, halkımızın bağımsızlık mücadelesinin bir sembolüdür. Bu yıl da büyük bir coşku ve minnetle kutlanacaktır” ifadelerini kullandı.

Rum Meclisi’nin mülkiyet haklarına ilişkin kararları, tutuklamalar ve silahlanma girişimlerine de tepki gösteren Meclis Başkanı, KKTC olarak Türkiye ile birlikte bu tür provokatif adımlara karşı diplomatik düzeyde gereken çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Gazze'deki insani krize ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına da değinen Öztürkler, “Bölgesel istikrar açısından Türkiye’nin güçlü olması bir zorunluluk haline gelmiştir. KKTC olarak bu vizyona her zaman destek vermeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Libya ile imzalanan anlaşmaya ilişkin de değerlendirmede bulunan Öztürkler, “Bugün geldiğimiz noktada bu anlaşma, KKTC’nin enerji alanındaki stratejik rolünü ortaya koymuştur. Güney Kıbrıs’ın Yunanistan’a enerji bağlamında yönelmesi, bu denklemi daha da belirgin hale getirmiştir” dedi.