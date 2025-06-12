  • BIST 9541.83
  • Altın 4284.148
  • Dolar 39.3337
  • Euro 45.7431
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKADipkarpaz’da bayramda çevreye Zarar Verenlere Tepki

Öztürkler: KKTC, Türk dünyasının Doğu Akdeniz’e açılan kapısıdır

» »
Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 14. Genel Kurulu’na katılan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, KKTC’nin Türk dünyası içindeki stratejik konumuna dikkat çekerek, “KKTC, Türk dünyasının Doğu
Öztürkler: KKTC, Türk dünyasının Doğu Akdeniz’e açılan kapısıdır

Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 14. Genel Kurulu’na katılan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, KKTC’nin Türk dünyası içindeki stratejik konumuna dikkat çekerek, “KKTC, Türk dünyasının Doğu Akdeniz’e açılan kapısıdır.” dedi.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre Öztürkler, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, ev sahibi Kazakistan Parlamento Başkanı Yerlan Koşanov’a ve Kazak yetkililere gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

TÜRKPA ve Türk Devletleri Teşkilatı’nın faaliyetlerine KKTC olarak aktif katkı sunduklarını belirten Öztürkler, “Kıbrıs Türk halkı olarak kardeş Türk devletleriyle bağlarımızı güçlendirme azmindeyiz.” dedi.

KKTC’nin 2022 yılında Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edilmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Öztürkler, 2023’teki TÜRKPA 12.Genel Kurulu’nda da gözlemci parlamento statüsü kazandıklarını hatırlattı. Öztürkler, bu sürecin Türk devletleri ile kardeşlik bağlarını daha da pekiştirdiğini ifade etti.

Konuşmasında KKTC’nin jeopolitik önemine dikkat çeken Öztürkler, adanın enerji ve ticaret yollarının kesişiminde yer aldığını belirtti. “Doğu Akdeniz’in batmayan uçak gemisi olan adamız, Türk dünyasının Akdeniz’e açılan penceresi konumundadır.” diyen Öztürkler, KKTC’nin bölgedeki barış ve dengeye önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

Meclis Başkanı Öztürkler, “Küresel düzenin yeniden şekillendiği bu dönemde Türk dünyasının ortak çıkarlarının gözetildiği bir sistem oluşması için önümüzdeki eşsiz fırsatları en iyi şekilde değerlendireceğimizden şüphe duymamaktayım.” diye konuştu.

KKTC’nin savunma ve uluslararası güvenlik alanlarında stratejik bir potansiyele sahip olduğunu belirten Öztürkler, kendilerinin Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) uluslararası sivil koruma mekanizmasına dahil edilmesiyle afet yönetimi ve insani yardım konularında iş birliğinin yeni bir boyut kazanacağını vurguladı.

Meclis Başkanı Öztürkler, 28-31 Mayıs 2025’te KKTC’de düzenlenen “Türk Devletleri Kadın Parlamenterler Zirvesi”nin önemine de değinerek, bu tür organizasyonlarla karşılıklı iş birliğinin ve kültürel bağların daha da pekiştiğini söyledi.

Öztürkler ayrıca, KKTC’nin Türk Akademisi’ne gözlemci olarak kabul edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, Türk dünyasına entegrasyon sürecinin istikrarlı biçimde devam ettiğini ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının uzun yıllardır maruz kaldığı izolasyonlara rağmen direncini koruduğunun altını çizen Öztürkler, “Gücümüz, aynı dili, soyu ve kökeni paylaştığımız Türk dünyasıyla aramızda asırlara dayanan ortak tarihi ve kültürel bağların gücündendir.” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, daha sonra Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi 14’üncü Genel Kurulu’na katılan parlamento başkanları ile birlikte aile fotoğrafında yer aldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Murat Gören, hakkındaki karar verildi...12 Haziran 2025 Perşembe 14:09
  • Arıklı: Eski EOKA'cıları tutuklarız12 Haziran 2025 Perşembe 12:49
  • Karneler 16 Haziran Pazartesi günü dağıtılacak12 Haziran 2025 Perşembe 12:25
  • Doğuş Derya: Ahsen Nur’un ölümündeki belirsizlikler kadın cinayeti şüphesini güçlendiriyor12 Haziran 2025 Perşembe 11:47
  • Güney Lefkoşa’da bomba patladı12 Haziran 2025 Perşembe 11:44
  • 185 Promil Alkollü Sürücü Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti!12 Haziran 2025 Perşembe 11:42
  • Şirket Klimasını Çalıp Sosyal Medyada Satmaya Kalktı!12 Haziran 2025 Perşembe 11:41
  • DP ve Serdar Denktaş atışması devam ediyor12 Haziran 2025 Perşembe 10:46
  • Girne’de operasyon: İki kişi tutuklandı12 Haziran 2025 Perşembe 10:22
  • Gümrük harçları artırılıyor11 Haziran 2025 Çarşamba 17:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti