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Öztürkler: TMT ruhu gelecek nesillere aktarılmalı

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Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, TMT Mücahitler Derneği’ni ziyaret ederek Mücahit mukavemetçilerle görüştü.
Öztürkler: TMT ruhu gelecek nesillere aktarılmalı

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, ziyaret sırasında dernek üyeleriyle bir araya gelen Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesine vurgu yaptı.

TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, ziyarette yaptığı konuşmada, dernek olarak amaçlarının Türk Mukavemet Teşkilatı ruhunu yaşatmak, mücadele ruhunu yeni nesillere aşılamak ve her halükarda devletin yanında yer alarak devletin yücelmesi, tanınması ve ilelebet yaşatılması için çalışmak olduğunu ifade etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler de Kıbrıs Türk halkının Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte verdiği mücadeleye dikkat çekerek, “Bu mücadelenin temel taşlarından birisiniz. Türk mukavemet ruhunun her zaman canlı olması gerekmektedir.” dedi. Ziyaretin kendisi için duygusal bir anlam taşıdığını belirten Öztürkler, rahmetli babasının da bu binada görev yaptığını ve bu ruhu küçük yaşlardan itibaren hissettiğini söyledi.

Türk Mukavemet ruhunun gelecek nesillere aktarılmasının önemini vurgulayarak, iki devletlilik temelinden geri adım atılmayacağını söyleyen Öztürkler, 1960 yılındaki egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü sebebiyle, Rumların, Kıbrıs Türk halkının haklarını ortadan kaldırmaya çalıştığını, bu nedenle egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün korunmasının önemini vurguladı.

1974 Barış Harekatı’nın Kıbrıslı Türklere ve Rumlara barış getirdiğini belirten Öztürkler, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Doğu Akdeniz’deki stratejik önemine dikkat çekti. Öztürkler, “Anavatan’ın buradaki varlığı adanın istikrarı açısından da önemlidir, barışın da teminatı Türk Silahlı Kuvvetleri’dir.” ifadelerini kullandı.

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