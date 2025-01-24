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Öztürkler: Türkiye'nin garantörlüğü vazgeçilmezimiz

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Türk kıta sahanlığına yakın bir noktada yaptığı çalışmaların huzur ve istikrarı bozacağını söyleyerek tepki gösterdi.
Öztürkler: Türkiye'nin garantörlüğü vazgeçilmezimiz

Kanal T’de yayınlanan bir programa katılarak gündeme dair açıklamalarda bulunan Öztürkler, “Kıbrıs Türk halkının haklarına zarar verebilecek herhangi bir durumda Türkiye'nin duruşunu test etmemek gerektiğini” belirtti.

Öztürkler, Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in açıklamalarının da bu noktada net mesajlar verdiğini ve bu duruşun devam edeceğini söyledi.

-“Türkiye'nin kararlılığı ve güvenlik garantisi önemli”

Türkiye Cumhuriyeti'nin KKTC ile birlikte duruşunu net bir şekilde ortaya koyduğunu ifade eden Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının haklarından zerre kadar geri adım atmayacağını belirtti.

Güvenlik, enerji ve kıta sahanlığı konularında Kıbrıs Türk halkının haklarını koruma noktasında kararlı olduklarını vurgulayan Öztürkler, TC’deki temaslarda da bu duruşun net olduğunu belirtti ve Türkiye'nin, Kıbrıs Türk halkının güvenliği, enerjisi ve kıta sahanlığı konusunda garantör olduğunu ifade etti.

-“Mavi vatan ve Doğu Akdeniz'deki hareketliliğe dikkat edilmeli”

Öztürkler, "Doğu Akdeniz’in temelinde olaylara baktığımızda hem kıta sahanlığı noktasında hem güvenlik noktasında hem de enerji noktasında ciddi bir hareketlilik olduğu görülüyor" dedi.

GKRY’nin ABD, İsrail ve Fransa ile sürekli silahlanma noktasında adımlar attığını ifade eden Öztürkler, ABD'nin GKRY ile yaptığı anlaşmalar ve önceki başkanlığın görevini devretmeden önce uygulamaya koyduğu silahlanma faaliyetlerinin bölgedeki tansiyonu yükseltici hareketler olduğunu belirtti.

-“Türkiye'nin garantörlüğü vazgeçilmezimiz”

Bu durumun, Avrupa Birliği ile yürütülen süreçlere ve TC ile yapılan temaslara da aykırı olduğunu vurgulayan Öztürkler, “Tükiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğü ve KKTC’nin kıta sahanlığı, güvenlik ve enerji konularında yaptığı çalışmaların değerini bir kez daha görüyoruz” ifadelerini kullanarak, 1974 Mutlu Barış Harekâtının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladıklarını belirtti.

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