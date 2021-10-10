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Özyiğit: Kıbrıslı Türklere yönelik uygulanan ‘siyasi ambargo’ da sürüyor

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"Belli ki, tamamen keyfi, insanların siyasi görüşüne göre yapılan ayrımcılığın yanı sıra, müdahale, baskı, tehdit ve anti-demokratik uygulamalar ile Kıbrıslı Türklere yönelik uygulanan ‘siyasi ambargo’ da sürüyor."
Özyiğit: Kıbrıslı Türklere yönelik uygulanan ‘siyasi ambargo’ da sürüyor

İşte açıklama;

Basın Sen Bakanı Ali Kişmir’in de Türkiye’ye girişi engellendi. 4. Cumhurbaşkanı Akıncı’nın basın sorumlusu Ali Bizden ile başlayan uygulama belli ki sürüyor.

Belli ki, tamamen keyfi, insanların siyasi görüşüne göre yapılan ayrımcılığın yanı sıra, müdahale, baskı, tehdit ve anti-demokratik uygulamalar ile Kıbrıslı Türklere yönelik uygulanan ‘siyasi ambargo’ da sürüyor.

Birileri iki ülke arasındaki ilişkileri germekten başka bir işe yaramadığı tecrübeyle sabit olan bu uygulamalarda ısrarcı olabilir.

Ancak şu da çok iyi bilinsin ki, insan haklarına, ifade özgürlüğüne ve en önemlisi kendi irademize sahip çıkma mücadelemiz, bu tür uygulamalarla sindirilemeyecek kadar güçlüdür ve kararlılıkla sürecektir.

Diğer yandan hükümet yetkilileri ile Ersin Tatar’ın da kendi vatandaşlarına yönelik bu uygulamalar karşısında gerekli girişimleri yapmak bir yana, diyecek sözlerinin bile olmadığı gün gibi ortada. Gerçekten yazık.

Sizin tuttuğunuz yol belli ki bu, ama biliniz ki bu yol Kıbrıs Türk halkının yolu değildir.

Müdahaleyle, tehditle, baskıyla ve anti-demokratik uygulamalarla dolu bu yol yürünecek değil, utanılacak bir yoldur.

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