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Özyiğit oyunu kullandı

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, yerel seçimlerde oyunu 9 Eylül İlkokulu’ndaki 193 numaralı sandıkta kullandı.
Özyiğit oyunu kullandı

Özyiğit oyunu kullanmasının ardından basına yaptığı açıklamada, günümüzde yerel yönetimlerin öneminin arttığına dikkat çekti ve köy, mahalle ve beldelerde görev yapan yerel yöneticilerin görevlerini doğru yapmasının önemine işaret etti.

Belediyeler Reformu için Anayasa değişikliği gerektiğini fakat genel seçimlerin hemen ardından yerel seçimin gelmesinin bu konuda olumsuzluk yaşattığını belirten Özyiğit, bugünkü yerel seçimlerde halkın en iyisini bilip en doğru kararı vereceğine olan inancını dile getirdi.

Seçimin hayırlı olmasını dileyen Özyiğit, yarınların bugünden daha güzel olması temennisinde bulundu.

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