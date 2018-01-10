  • BIST 113.589
  • Altın 161,313
  • Dolar 3,8030
  • Euro 4,5586
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKADP İskele ve Karpaz’da istifa depremi!

Özyiğit: "YDP'nin içinde olduğu bir koalisyonda yokuz"

» »
Özyiğit: "YDP'nin içinde olduğu bir koalisyonda yokuz"
TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Diyalog TV’de Aytuğ Türkkan’ın konuğu olduğu programda koalisyon senaryolarına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Özyiğit, “ülkede yalnızca UBP’nin mi şaibeli işleri oldu?” sorusuna, başta DP olmak üzere, geçmişte şaibeli pratikleri olan tüm partilerin söz konusu konularla ilgili yargı önüne çıkması gerektiğini savundu.

Özyiğit 5’li koalisyona nasıl yaklaştıklarıyla ilgili soruya ise, YDP’nin içerisinde olduğu bir koalisyon senaryosuna da katılmayacaklarını net bir şekilde ifade etti.

Özyiğit, YDP’ye karşı bu duruşlarına gerekçe olarak şu ifadeleri kullandı:

“YDP’nin iki milletvekili ile Meclis’e girdiğini görüyoruz. Biri Arif hocanın meşhur sözünü söylemesine neden olan Genel Başkan Arıklı’dır. Diğeri ise bir milletvekiline yönelik ağza alınmayacak sözler sarf edip, yargılanıp suçlu bulunan Bertan Zaroğlu’dur. Birileri koalisyon senaryoları içerisine bunları da koyuyorsa biz orada olmayız”

(Kamil İpçiler/Günlük Kıbrıs)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak?10 Ocak 2018 Çarşamba 16:36
  • TKP’de istifa depremi10 Ocak 2018 Çarşamba 16:31
  • Emekçilerin mağduriyetine yol açan Sosyal Sigortalar Dairesi Ombudsman’a şikayet edildi!10 Ocak 2018 Çarşamba 15:04
  • Hür-İş seçim sonuçlarını değerlendirdi10 Ocak 2018 Çarşamba 15:03
  • Hak-Sen, asgari ücretle ilgili taleplerde bulundu10 Ocak 2018 Çarşamba 15:01
  • Çavuşoğlu: “Umarım 'koalisyona girmeyiz' gibi açıklamalar bir kenara bırakılır"10 Ocak 2018 Çarşamba 14:59
  • İzcan: “Sol en geniş iş birliğini sağlamalı”10 Ocak 2018 Çarşamba 14:55
  • Özersay'dan 'koalisyon' açıklaması10 Ocak 2018 Çarşamba 13:36
  • Deutsche Welle sordu: "Kıbrıs'ta yollar ayrılıyor mu?"10 Ocak 2018 Çarşamba 08:45
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!10 Ocak 2018 Çarşamba 08:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti