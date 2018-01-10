Özyiğit: "YDP'nin içinde olduğu bir koalisyonda yokuz"

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Diyalog TV’de Aytuğ Türkkan’ın konuğu olduğu programda koalisyon senaryolarına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Özyiğit, “ülkede yalnızca UBP’nin mi şaibeli işleri oldu?” sorusuna, başta DP olmak üzere, geçmişte şaibeli pratikleri olan tüm partilerin söz konusu konularla ilgili yargı önüne çıkması gerektiğini savundu.

Özyiğit 5’li koalisyona nasıl yaklaştıklarıyla ilgili soruya ise, YDP’nin içerisinde olduğu bir koalisyon senaryosuna da katılmayacaklarını net bir şekilde ifade etti.

Özyiğit, YDP’ye karşı bu duruşlarına gerekçe olarak şu ifadeleri kullandı:

“YDP’nin iki milletvekili ile Meclis’e girdiğini görüyoruz. Biri Arif hocanın meşhur sözünü söylemesine neden olan Genel Başkan Arıklı’dır. Diğeri ise bir milletvekiline yönelik ağza alınmayacak sözler sarf edip, yargılanıp suçlu bulunan Bertan Zaroğlu’dur. Birileri koalisyon senaryoları içerisine bunları da koyuyorsa biz orada olmayız”

(Kamil İpçiler/Günlük Kıbrıs)