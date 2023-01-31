  • BIST 4.992,75
  • Altın 1152.273
  • Dolar 18.8055
  • Euro 20.3667
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKADünya Sağlık Örgütü’nden Covid-19 uyarısı

Pakistan’da cami saldırısında can kaybı 83’e yükseldi

» »
Pakistan'ın Peşaver kentinde bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı hızla artıyor.
Pakistan’da cami saldırısında can kaybı 83’e yükseldi

Pakistan’ın Peşaver kentinde camiye düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı 83e yükseldi. Yaralı sayısı ise 150 olarak açıklandı.

Pakistan Devlet Televizyon Kurumu (PTV), dün Peşaver kentinde öğle namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 83 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Saldırıda 150 kişi de yaralandı. Can kaybının artmasından endişe duyulduğu ifade edildi.

‘TRAJEDİNİN BOYUTU HAYAL EDİLEMEZ’

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, dün saldırının ardından kente gitmişti. Şerif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Peşaver’den yeni döndüm. İnsani trajedinin boyutu hayal bile edilemez. Halkı derin bir keder duygusu sarmış durumda. Terörizmin en önde gelen ulusal güvenlik sorunumuz olduğuna hiç şüphem yok. Acılı ailelerin acısı kelimelerle tarif edilemezken, en içten taziyelerimi ve en içten duygularımı ifade ediyorum. Bu alçak olayın faillerine mesajım, halkımızın azmini küçümseyemezsiniz” dedi. 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin'de Bahar Bayramı tatili: Ülke içinde seyahat sayısı 226 milyona ulaştı29 Ocak 2023 Pazar 21:45
  • Rusya: Ukrayna kasten bir hastaneyi vurdu29 Ocak 2023 Pazar 14:47
  • Rusya’dan Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına tepki: İslamofobik bir eylem28 Ocak 2023 Cumartesi 17:03
  • Korkutan iddia: Tarih verildi, Putin Ukrayna’ya yeni bir saldırı hazırlığı içinde27 Ocak 2023 Cuma 21:56
  • Tokyo’da enflasyon son 42 yılın en yükseğinde27 Ocak 2023 Cuma 12:54
  • Rusya’dan Ermenistan’a tepki: Gerginlik getirebilir26 Ocak 2023 Perşembe 22:12
  • Çin: COVID-19 salgınında hasta sayısı ve ölümler azaldı26 Ocak 2023 Perşembe 11:36
  • Afganistan’da dondurucu soğuklardan 104 kişi yaşamını yitirdi25 Ocak 2023 Çarşamba 23:58
  • Rusya: ABD’nin tankları da yanacak25 Ocak 2023 Çarşamba 19:00
  • Ukrayna’da yardım gönüllüsü 2 İngiliz öldürüldü25 Ocak 2023 Çarşamba 11:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti