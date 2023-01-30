  • BIST 5.173,69
  • Altın 1165.415
  • Dolar 18.807
  • Euro 20.5205
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAİngiltere'de hemşireler yeniden iki günlük greve gitti

Pakistan’da camide intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

» »
Pakistan’ın Peşaver kentinde bir camide yaşanan şiddetli patlamada en az 90 kişi yaralandı. Yerel medya bir intihar bombacısının cami içinde saldırıyı gerçekleştirdiğini aktardı.
Pakistan’da camide intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Pakistan'ın Peşaver kentinde bir camide şiddetli patlama meydana geldi.

Polis, patlama sonucu caminin bir bölümünün yıkıldığını, çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığını açıkladı. Namaz sırasında meydana gelen patlamada yaralanan çoğu ağır durumdaki en az 90 kişi hastaneye kaldırıldı.

Şiddetli patlamanın cemaatin namaz için bir araya geldiği sırada yaşandığı bildirildi.

Pakistan televizyonu Geo News, olayın intihar saldırısı olduğunu, bir kişinin üzerindeki patlayıcıları kalabalığın ortasında infilak ettirdiğini aktardı.

Saldırıyı henüz hiçbir grup üstlenmezken, Pakistan medyası saldırının arkasında Taliban olduğunu öne sürdü.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tokyo’da enflasyon son 42 yılın en yükseğinde27 Ocak 2023 Cuma 12:54
  • Rusya’dan Ermenistan’a tepki: Gerginlik getirebilir26 Ocak 2023 Perşembe 22:12
  • Çin: COVID-19 salgınında hasta sayısı ve ölümler azaldı26 Ocak 2023 Perşembe 11:36
  • Afganistan’da dondurucu soğuklardan 104 kişi yaşamını yitirdi25 Ocak 2023 Çarşamba 23:58
  • Rusya: ABD’nin tankları da yanacak25 Ocak 2023 Çarşamba 19:00
  • Ukrayna’da yardım gönüllüsü 2 İngiliz öldürüldü25 Ocak 2023 Çarşamba 11:35
  • Japonya’da kargo gemisi battı25 Ocak 2023 Çarşamba 11:23
  • Kırgızistan’da çocuklara yönelik cinsel istismara hadım cezası tartışması24 Ocak 2023 Salı 15:19
  • Savaş yeniden alevleniyor! 10 binlerce asker cepheye gitti24 Ocak 2023 Salı 11:03
  • Rusya’dan nükleer reaktör iddiası: Kalkan olarak kullanıyorlar23 Ocak 2023 Pazartesi 21:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti