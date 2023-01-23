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Pakistan'da yaklaşık 220 milyon kişi elektriksiz kaldı

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Pakistan'da ülke çapında bir elektrik kesintisi, yaklaşık 220 milyon insanı elektriksiz bıraktı. Ülkedeki yakıt krizi ise devam ediyor.
Pakistan'da yaklaşık 220 milyon kişi elektriksiz kaldı

Pakistan Enerji Bakanlığı, ilk raporlara göre ülkenin Ulusal Şebekesinin sabah 7.34'te kapandığını ve güç sisteminde yaygın bir arızaya neden olduğunu söyledi.

Açıklamada, "Sistem bakım çalışmaları hızla ilerliyor" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, başkent İslamabad ve Peşaver şehrinde sınırlı sayıda şebekenin elektriğe kavuştuğunu açıkladı.

Kesintinin ne kadar süreceği henüz belli değil ve ülkenin çeşitli yerlerinde elektriğin yeniden sağlanması için çalışmalar sürüyor.

Kesinti, ülkenin kırılgan ekonomisi ve ciddi bir enerji krizi de dahil olmak üzere birçok zorlukla mücadele etmeye devam ederken ortaya çıktı.

Bu ayın başlarında, Başbakan Şehbaz Şerif tüm federal departmanlara enerji tüketimlerini yüzde 30 oranında azaltmalarını söylerken, hükümeti tüm pazarların 20:30'a kadar ve restoranların 22:00'a kadar kapanmasını istedi.

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