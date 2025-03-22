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'Pamir' geçit vermedi... Ercan'da uyuşturucuyla yakalandılar!

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Ercan Havalanında meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (hintkeneviri) İthal-tasarruf” tasarrufu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı T.D mahkeme huzuruna çıkarıldı.
'Pamir' geçit vermedi... Ercan'da uyuşturucuyla yakalandılar!

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Celal Durukan olayla ilgili bulguları aktardı.

Durukan, huzurda bulunan zanlı T.D'nin 21 Mart 2025 tarihinde saat 18.30’da Ercan Havaalanı’nda bavuluna Pamir isimli Narkotik Dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine Zanlının yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 1 Gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını ve zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis zanlının  ifade verdiğini vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzip edileceğini ayrıca emare olarak alınan maddenin analize gönderileceğini belirterek soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Hintkeneviriyle yakalandı

Öte yandan yine Ercan Havalanında meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (hintkeneviri) İthal-tasarruf” tasarrufu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı D.Y mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Celal Durukan olayla ilgili bulguları aktardı. Durukan, huzurda bulunan zanlı D.Y'nin 21 Mart 2025 tarihinde saat 23.00’da Ercan Havaalanı’nda bavuluna Pamir isimli Narkotik Dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine zanlının üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada tasarrufunda içerisinde tütün ile karışık Hint keneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 6 adet sigara bulunarak emare olarak alındığını ve zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis zanlının ifade verdiğini vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzip edileceğini ayrıca emare olarak alınan maddenin analize gönderileceğini belirterek soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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