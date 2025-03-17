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Pamir’e yakalandı... Ercan'da uyuşturucu

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Ercan Havalimanında meydana gelen 'Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hintkeneviri) İthal ve Tasarrufu' suçlarından tutuklanan Ö.A mahkemeye çıkarıldı.
Pamir’e yakalandı... Ercan'da uyuşturucu

Ercan Havalimanında meydana gelen 'Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hintkeneviri) İthal ve Tasarrufu' suçlarından tutuklanan Ö.A mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Fezile Kesat mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 16 Mart 2025 tarihinde, saat 12.20 sıralarında, Ercan Havalimanında, KKTC'ye giriş yapan zanlıya Narkotik Dedektör köpeği Pamir'in tepki vermesi üzerine, konu şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada toplam 10 gram ağırlığında hintkeneviri keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. 

Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

 Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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