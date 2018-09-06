“PARK PALACE RESIDANCE” Başbakan Tufan Erhürman'ın Katılımı İle Hizmete Açılıyor...

Girne Üniversitesi karakum kampüsünde öğrenci ve öğretim üyelerinin tüm ihtiyaçlarını karşılamak ve üniversite misafirlerini ağırlamak amacıyla oluşturulan 15.000 m2 büyüklüğünde, 600 yatak kapasiteli “Park Palace Residance” Başbakan Tufan Erhürman’ın katılımıyla törenle hizmete açılıyor.

Girne Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, “Park Palace Residance” açılış töreni, Başbakan Tufan Erhürman başta olmak üzere, bakanlar, devlet ve hükümet yetkilileri yanında davetli misafirlerin katılımıyla, 7 Eylül 2018 Cuma günü, saat 10.00’da Girne Üniversitesi Karakum kampüsünde gerçekleşecek.

Çağın gerektirdiği her türlü donanım ve konfora sahip olan Park Palace Residance’ın açılış törenine tüm Girne halkı da davet edildi.

Akıllı Binalarla Modern Bir Yaşam Merkezi…

Yapımı iki yıl süren ve akıllı bina olarak tasarlanan “Park Palace Residance” içerisinde; ekonomik ve rezidans tipi yurtlar, Akademik Lojmanlar, Misafirhane, Kütüphane, Çalışma ve Etüd Salonu, Sağlık Merkezi, Fitness Merkezi, Restoranları ile öğrenciler ve öğretim görevlilerinin sosyal yaşam ihtiyaçlarını karşılayacak.

Öğrencilerin konaklama ihtiyaçlarını ev ortamı konforuna en yakın şekilde sunma hedefiyle planlanan; modern mimari ve ileri teknolojik altyapıların kullanıldığı binada, tek kişilik, iki kişilik rezidans oda ve üç ile dört kişilik ekonomik oda seçenekleri bulunuyor. Öğrencilerin ortak kullanım alanlarında, çamaşırhaneler, alışveriş yapabilecekleri bir mini market, kafeterya, spor aktiviteleri ve etkinliklerde kullanılmak üzere açık ve kapalı sosyal etkinlik alanı da oluşturuldu.