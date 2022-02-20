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Parkta Bacağı Ampute Edilen Adam Hayatını Kaybetti

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Parkta Bacağı Ampute Edilen Adam Hayatını Kaybetti
Parkta Bacağı Ampute Edilen Adam Hayatını Kaybetti

Polis, iki adamın bu sabah saat 04:00 civarında Innisfail kasabasındaki Fitzgerald Park’a bir araçla birlikte gittiklerini açıkladı. Açıklamaya göre birbirlerini tanıdıkları düşünülen ikili bir süre bir ağacın altında oturdu. Yarım saat sonra, 36 yaşındaki adam, 66 yaşındakinin bacağının dizden aşağı kısmını dairesel testereyle ampute etti, ona araca kadar eşlik etti ve kendisi yürüyerek parktan ayrıldı.

Bacağı ampute edilen adam parka gidenler tarafından kanlar içinde bulundu. Sağlık ekipleri parka ulaştığında adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis teşkilatı adına açıklama yapan Gary Hunter şunları söyledi: “İkiİi arasında yaşı büyük olanın genç olan tarafından bacağının ampute edilmesine dair bir anlaşma olduğunu düşünüyoruz. Bu anlaşmayla ilgili şimdilik başka ayrıntı paylaşmayacağım. Soruşturmada bir saldırı olduğu ihtimali üzerinde durmuyoruz. Arkadaşlarımız aileye destek olmaya çalışıyorlar. 34 yıllık meslek hayatımda böyle bir şeye tanık olmadım.”

Bacağı ampute eden adam birkaç saat sonra kasabadaki bir evde yakalandı. Yarın hakim karşısına çıkacağı ve cinayetten yargılanacağı açıklanırken polis, olayla ilgili bilgi veya kamera görüntüsü olanların kendilerine başvurmalarını istedi.

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