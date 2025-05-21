Pasaport skandalı: KKTC vatandaşları İngiltere’de gözaltına alınabilir!

CTP Milletvekili Devrim Barçın, yalnızca KKTC vatandaşlığına sahip bazı gençlerin pasaportlarının uluslararası sistemde “çalıntı” olarak işlenmiş göründüğünü ve bu nedenle İngiltere’de gözaltına alınabilecekleri yönünde uyarıldıklarını söyledi.

CTP Milletvekili Devrim Barçın, Meclis’te yaptığı konuşmada, sadece KKTC vatandaşlığına sahip gençlerin İngiltere vizesine başvururken yaşadığı skandalı kamuoyuyla paylaştı. Barçın’ın açıklamasına göre, bu gençlerin pasaportları İngiltere Konsolosluğu tarafından “global pasaport sisteminde çalıntı veya kayıp” olarak işlenmiş görünüyor.

Konsolosluk yetkilileri başvuru sahiplerini telefonla arayarak “Bu pasaportla boşuna uğraşmayın, yurt dışında gözaltına alınabilir, ifade vermek zorunda kalabilirsiniz” uyarısı yapıyor.

“BU DEVLETİN AYIBI, AMA FATURASI VATANDAŞA”

Barçın, mağdur olan gençlerin İçişleri Bakanlığı’na başvurarak yeni pasaport talep ettiğini, ancak ikinci kez ücret ödemek zorunda bırakıldığını belirtti:

“Bu devletin ayıbı. İnsanlar ikinci kez pasaport parası ödüyor ama mesele para değil, güvenlik kaygısı.”

“KKTC SİSTEME DAHİL DEĞİL, PASAPORTLAR TEMİZLENEMİYOR”

Sorunun temelinde KKTC’nin uluslararası pasaport sistemine dahil olmaması yatıyor. Barçın, sistem dışında kalındığı için bu tür kayıtların düzeltilemediğini ve vatandaşların sürekli mağduriyet yaşadığını vurguladı.

“EN AZ ÜÇ GENCİMİZİN VİZESİ REDDEDİLDİ”

“Şu an KKTC pasaportu ile İngiltere’ye vize başvurusu yapan üç gencimizin başvurusu ‘pasaport numarası çalıntı’ gerekçesiyle reddedildi.” diyen Barçın, bu kişilerin ancak yeni pasaportlarla tekrar başvuru yapabildiğini, fakat riskin sürdüğünü söyledi.

DIŞ POLİTİKA ELEŞTİRİSİ: “HALKIN BAŞINI DERDE SOKUYORSUNUZ”

Barçın, hükümetin uluslararası ilişkilerdeki yanlış politikalarının faturasının halka kesildiğini ifade ederek Cumhurbaşkanı’nın Rum liderine yönelik ifadelerine de göndermede bulundu:

“Cumhurbaşkanının ağza alınmayacak sözleri sadece diplomatik utanç değil, KKTC vatandaşlarını da dış dünyada riskli bir konuma sürüklüyor.”

BEROVA: “SİSTEMSEL BİR UYUMSUZLUKTAN KAYNAKLI, DÜZELTME FAALİYETİ SÜRÜYOR”

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Barçın’ın gündeme taşıdığı pasaport meselesine ilişkin konuşmasında, yaşananların birkaç yıl öncesine dayanan sistemsel bir sorun olduğunu ve bu konuda düzeltme çalışmalarının devam ettiğini söyledi:

“Bu konu yaklaşık dört-beş senelik, belki daha eski bir konu. Bazı numaraların çifte olduğu, uyumsuz olduğu ve Türkiye’ye gidilirken sıkıntılar yaşandığı bilinen bir durumdu. Bu nedenle daha önce de düzeltme faaliyetleri başlatıldı.”

Berova, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’a konuyu ileteceğini belirterek ekledi:

“Bu numaraların çakışmasıyla ilgili bir düzeltme faaliyeti yapılmıştır, yapılmaya da devam edecektir. Kimse bu konuda sıkıntı içinde olmasın. Bu konuyu elbette çözeceğiz.”