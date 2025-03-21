  • BIST 9042.18
  • Altın 3672.956
  • Dolar 37.9777
  • Euro 41.0426
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAYerbilim Mühendisleri Odası: " Taşıma su ile değirmen dönmüyor !!!"

Patates üreticilerine duyuru: Genel Tarım Sigortası Fonu listeleri asıldı

» »
Genel Tarım Sigortası Fonu,  2024 sonbahar patates üretim döneminde beyan edilen alanların incelendiğini ve askı listelerinin asıldığını duyurdu.
Patates üreticilerine duyuru: Genel Tarım Sigortası Fonu listeleri asıldı

Genel Tarım Sigortası Fonu,  2024 sonbahar patates üretim döneminde beyan edilen alanların incelendiğini ve askı listelerinin asıldığını duyurdu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, askı listelerinin 24-28 Mart tarihlerinde (her iki tarih dahil) köy kahvehanesi veya köy muhtarlığında asılı olacağı kaydedildi.

Askı listelerindeki bulgulara itirazı olan üreticilerin 28 Mart Cuma mesai bitimine kadar Genel Tarım Sigortası Fonu’na itirazda bulunabileceği belirtilen açıklamada, itirazda bulunma usulünün askı listelerinde bulunan “duyuru” yer aldığı, itirazların Lefkoşa Merkez’de Genel Tarım Sigortası Fonu’na yapılacağı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Askı listelerine itiraz edilmemesi halinde askı listelerindeki bulgular doğru kabul edilecektir. Komite tarafından patates olarak saptanan parseller 2024–2025 üretim yılında münavebe yapılmış parsel olarak işlem görecektir. Bu parsellere tahıl ekilmesi halinde gübre kullanma mecburiyeti aranmayacaktır.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Ogün Aldemir'in ölümüne sebep oldu... 3 Gün daha tutuklu kalacak!21 Mart 2025 Cuma 14:09
  • Yer Baf: Yaşlı kadının yaşadığı çöp evden servet çıktı!21 Mart 2025 Cuma 14:08
  • Araçları soyan şahıs, tutuksuz yargılanacak!21 Mart 2025 Cuma 13:49
  • Gıda denetimlerinde 6 yerli, 1 ithal üründe limit üstü kalıntı tespit edildi21 Mart 2025 Cuma 13:47
  • Yerbilim Mühendisleri Odası: " Taşıma su ile değirmen dönmüyor !!!"21 Mart 2025 Cuma 12:56
  • Huzurevleri ve Bakım Merkezleri için yeni düzenleme!21 Mart 2025 Cuma 12:53
  • Girne’de Apartmanda Yangın!21 Mart 2025 Cuma 12:39
  • KKTC’de İkamet İzinsiz Yaşayan 3 Kişi Tutuklandı21 Mart 2025 Cuma 12:28
  • Güzelyurt ve Girne’de Hırsızlık: İki Kişi Tutuklandı21 Mart 2025 Cuma 12:16
  • Lefkoşa’da Sahte Satış Sözleşmesiyle Dolandırıcılık21 Mart 2025 Cuma 12:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti