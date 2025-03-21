Patates üreticilerine duyuru: Genel Tarım Sigortası Fonu listeleri asıldı

Genel Tarım Sigortası Fonu, 2024 sonbahar patates üretim döneminde beyan edilen alanların incelendiğini ve askı listelerinin asıldığını duyurdu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, askı listelerinin 24-28 Mart tarihlerinde (her iki tarih dahil) köy kahvehanesi veya köy muhtarlığında asılı olacağı kaydedildi.

Askı listelerindeki bulgulara itirazı olan üreticilerin 28 Mart Cuma mesai bitimine kadar Genel Tarım Sigortası Fonu’na itirazda bulunabileceği belirtilen açıklamada, itirazda bulunma usulünün askı listelerinde bulunan “duyuru” yer aldığı, itirazların Lefkoşa Merkez’de Genel Tarım Sigortası Fonu’na yapılacağı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Askı listelerine itiraz edilmemesi halinde askı listelerindeki bulgular doğru kabul edilecektir. Komite tarafından patates olarak saptanan parseller 2024–2025 üretim yılında münavebe yapılmış parsel olarak işlem görecektir. Bu parsellere tahıl ekilmesi halinde gübre kullanma mecburiyeti aranmayacaktır.”