Pazar Günü Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu ve Alayköy-Metehan Çevre Yolu Trafiğe Kapanacak

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından 16 Şubat Pazar günü düzenlenecek bisiklet yarışı nedeniyle belirli güzergahlar trafiğe kapatılacak. Sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları önemle duyuruldu.

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından 16 Şubat 2025 Pazar günü saat 07:00 ile 12:00 arasında, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu ile Alayköy-Metehan Çevre Yolu üzerinde bisiklet yarışı düzenlenecek.

Yarış, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nda bulunan Yılmazköy Kavşağı’ndan başlayarak, Alayköy Ağıllar Çemberi’nden sağa dönülmesiyle devam edecek. Sporcular, Alayköy-Metehan Çevre Yolu üzerinden Sevgi Çemberi’ne ulaşarak yarışı tamamlayacak.

Trafik Düzenlemeleri:

Yarış süresince Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nda bisikletçilere motorlu polis eskortu eşlik edecek.

Alayköy Ağıllar Çemberi ile Sevgi Çemberi arasındaki çevre yolu çift yönlü olarak araç trafiğine tamamen kapatılacak.

Yetkililer, yarış boyunca bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, sporcuların güvenliği için trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiğini önemle vurguladı