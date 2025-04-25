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Pazar günü yarışlar nedeniyle İskele'de bazı yollar kapanacak

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Pazar günü yarışlar nedeniyle bazı yollar kapanacak
Pazar günü yarışlar nedeniyle İskele'de bazı yollar kapanacak

Kıbrıs Triatlon Federasyonu’nun düzenleyeceği triatlon yarışı dolayısıyla pazar günü 7.00-12.00 saatleri arasında İskele’de bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Polisten yapılan açıklamaya göre, triatlonun bisiklet yarışı bölümü, İskele-Karpaz ana yolunun Salamis Çemberi, Ötüken Çemberi ile The Arkın İskele Hotel Çemberi arasında kalan güzergahında yapılacak.

Bisiklet yarışı güzergahında bisikletli sporculara motorlu polis eskortu eşlik edecek ve sporcuların geçeceği güzergahtaki tüm kavşak ve çemberler polis tarafından geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.

Geçitkale-Dörtyol ana yolu yarış nedeniyle pazar günü trafik akışına kapatılacak

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu tarafından düzenlenecek motosiklet drag yarışı nedeniyle Geçitkale – Dörtyol Anayolu pazar günü 7.00-19.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.

Polis açıklamasında, belirtilen saatlerde çift yönlü trafik akışına kapatılacak güzergahın Kanizi Petrol Çemberi ile Dörtyol-Alaniçi Çemberi (birinci çember) arasında kalan yol olduğu kaydedildi.

Yarış süresince ulaşım, Geçitkale Elektrik Santralı güzergahından verilecek.

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