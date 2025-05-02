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Pazartesi gününe kadar yağmur bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi’nin 1-7 Mayıs dönemini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre önümüzdeki günler yağışlı geçecek.
Pazartesi gününe kadar yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin 1-7 Mayıs dönemini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre önümüzdeki günler yağışlı geçecek.

Rapora göre, bölge genellikle alçak basınç ile buna bağlı cephe sisteminin, hafta başında ise yüksek basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, pazartesine kadar parçalı bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağmurlu, haftaya salı ise açık ve az bulutlu olacak.

Hava sıcaklıkları periyodun ilk ve son günlerinde iç kesimlerde 25-28 derece, sahil kesimlerinde ise 21-24 derece dolaylarında seyredecek. Diğer günlerde hem iç hem de sahil kesimlerinde sıcaklıklar 21-24 derece civarında olacak.

Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, yağışlı günlerde zaman zaman kuvvetli esecek.

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