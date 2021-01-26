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PCR testleri ve koronavirüs aşıları Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılacak

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Acil Durum (Pandemi) Hastanesi’nde Koronavirüs hastalarının tedavilerine başlanması dolayısıyla PCR testleri bugünden itibaren Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Ayaktan Tanı Merkezinde yapılacak.
PCR testleri ve koronavirüs aşıları Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılacak

Acil Durum (Pandemi) Hastanesi’nde Koronavirüs hastalarının tedavilerine başlanması dolayısıyla PCR testleri bugünden itibaren Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Ayaktan Tanı Merkezinde yapılacak.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yine Lefkoşa’da yapılan 65 yaş üstü kişilerin Koronavirüs aşılarının Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Poliklinik binasında 14.00-20.00 saatleri arasında randevulu olarak yapılacağı bildirildi. 

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