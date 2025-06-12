Petrolde sert yükseliş

ABD hükümetinin Irak’taki büyükelçiliğinde kısmi tahliye kararı almasının ardından, güvenlik risklerinin artmasıyla birlikte petrol fiyatları hızla yükseldi.

ABD ham petrolü yüzde 4,9 artışla varil başına 68 doların üzerine çıkarak Ekim ayından bu yana en büyük günlük kazancını kaydetti. Trump yönetimi, devam eden güvenlik endişeleri nedeniyle Irak’taki büyükelçilik personelini azaltırken, askerî personel ailelerinin bölgeden ayrılmasına izin verdi. İngiliz Kraliyet Donanması da denizciler için nadir görülen bir uyarı yayımlayarak, Ortadoğu’daki artan gerilimlerin deniz taşımacılığını etkileyebileceğini belirtti.

Bu gelişmeler, AFP’nin İran’ın bir çatışma çıkması durumunda ABD üslerini hedef alacağına dair tehditte bulunduğunu bildirmesinin ardından, Ortadoğu’da olası arz kesintilerine dair spekülasyonları daha da artırdı.

CIBC Private Wealth Group kıdemli enerji yatırımcısı Rebecca Babin “İran’ın söylemleri belirgin şekilde daha tehditkâr hale geldi ve bu tehditler artık gerçek dünya gelişmeleriyle destekleniyor. Jeopolitik kaynaklı fiyat artışları genelde satış fırsatı olarak görülür, ancak bu durumda, müzakereler başarısız olursa İsrail’in askeri müdahale olasılığı süreci daha karmaşık hale getiriyor; bu da yatırımcıları yükseliş sırasında satış yapma konusunda temkinli hale getiriyor” şeklinde konuştu.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, New York Post’a verdiği demeçte, İran’ı nükleer programını sonlandırmaya ikna etme konusunda “daha az iyimser” olduğunu belirtti. Ayrıca sosyal medya üzerinden Çin ile bir ticaret anlaşmasının “tamamlandığını”, ancak Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in onayına tabii olduğunu duyurdu.