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Pfizer/BioNTech aşısının üçüncü doz etkisinin sonuçları açıklandı

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Bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde mRNA teknolojisi kullanarak corona virüsü aşısı geliştiren Pfizer ile BioNTech’in üçüncü doz aşısının sonuçları resmi mercilerle paylaşıldı.
Pfizer/BioNTech aşısının üçüncü doz etkisinin sonuçları açıklandı

Bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde mRNA teknolojisi kullanarak corona virüsü aşısı geliştiren Pfizer ile BioNTech’in üçüncü doz aşısının sonuçları resmi mercilerle paylaşıldı.

Pfizer ve BioNTech, üçüncü doz corona virüsü aşısının ilk sonuçlarını ABD Gıda ve İlaç Dairesi yetkilileri ile paylaştı. Yapılan açıklamada ve elde edilen verilere göre üçüncü doz Pfizer/BioNTech aşısı, ilk corona virüsüne ve Delta ile Beta varyantlarına ciddi bir koruma sağladı. Üçüncü doz aşının Delta ve Beta varyantlarına aynı orijinal Covid-19’a olduğu kadar etkili olduğu kadar koruma sağladığı belirtildi.

Pfizer tarafından yapılan açıklamada, “Yüksek seviyede bağışıklık yanıtı ile birlikte ilk aşıdan 6 ile 12 ay sonra yapılan üçüncü bir doz aşının bağışıklığı yüksek seviyede tutmaya yardım ettiğini tespit ettik” ifadesi kullanıldı.

BioNTech’in kurucu ortaklarından olan ve aynı zamanda şirketin CEO’su olarak görev yapan Dr. Uğur Şahin ise, “İlk veriler bize geliştirdiğimiz aşının üçüncü dozunu kullanarak yabani virüslere ve varyantlara karşı yüksek oranda koruma sağlandığını gösterdi. Destekleyici üçüncü doz aşı daha önce aşı olmuş kişilere enfeksiyon bulaşmasını ve hastalık oranlarını azaltmada yardımcı olacak. Önümüzdeki mevsimlerde virüsün varyantlarının yayılmasını daha iyi kontrol etmesini sağlayacaktır” dedi.

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