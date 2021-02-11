PGM: Şiddet soruşturması başladı eğer varsa gerekli yasal işlem başlatılacak

Firari zanlı Alexsandr SATLAEV yakalanması sırasında şiddet gördüğü iddiaları üzerine olayla ilgili başlatılan soruşturma neticesinde, tespit edilmesi durumunda yanlış hareketi ve ihmali görülen personel hakkında gerekli yasal işlemin başlatılacağı belir

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada firari zanlı Alexsandr SATLAEV yakalanması sırasında şiddet gördüğü iddiaları üzerine olayla ilgili başlatılan soruşturma neticesinde, tespit edilmesi durumunda yanlış hareketi ve ihmali görülen personel hakkında gerekli yasal işlemin başlatılacağı belirtildi.

Açıklama şöyle; “8 Şubat 2021 tarihinde, Merkezi Cezaevinden firar eden Alexsandr SATLAEV polis ekipleri tarafından 4 gün süren yoğun ve zorlu aramalar neticesinde bugün akşam saatlerinde Doğanköy’de gizlenmiş olduğu boş bir ev içersinde tespit edilmiş ve gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanmıştır. Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan, firari şahıs Alexsandr SATLAEV’in yakalanması ve polis merkezine sevki sırasında çekilmiş görüntüler konu edilerek, söz konusu şahsa polis tarafından şiddet uygulandığı ve işkence yapıldığı yönünde yorumlar yapılmaktadır.

Polis Genel Müdürlüğü olarak herhangi bir şahsa karşı uygulanan şiddet ve/veya işkenceye kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceği, şiddet ve işkenceye sıfır toleransı esas aldığımızı belirtir, olayla ilgili başlatılan soruşturma neticesinde, tespit edilmesi durumunda yanlış hareketi ve ihmali görülen personel hakkında gerekli yasal işlemin başlatılacağını halkımızın bilmesini isteriz. Halkımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.”