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 Pilli: Down sendromu bir hastalık değil, genetik bir farklılık

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Bakan Pilli, Down sendromunun bir hastalık değil, genetik bir farklılık olduğunu belirterek “Hep gülen yüzleri, insani değerleri yüksek, yürekleri sevgi dolu ve sevgileri karşılıksız olan bu kardeşlerimizi sevgi ile kucaklarım." dedi.
 Pilli: Down sendromu bir hastalık değil, genetik bir farklılık

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Down sendromunun tedavi edilmesi gereken bir hastalık değil, genetik bir farklılık olduğunu belirterek “Hep gülen yüzleri, insani değerleri yüksek, yürekleri sevgi dolu ve sevgileri karşılıksız olan bu kardeşlerimizi sevgi ile kucaklarım." dedi.

Pilli, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, 21 Mart’ın Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Down Sendromu Günü olarak ilan edilmesinin ardından dünya genelinde çeşitli farkındalık etkinlikleri düzenlendiğini kaydetti.

Pilli mesanında, “Down sendromu bir hastalık değil, bireylerde 21. kromozom çiftinde fazladan bir kromozom olması sonucunda oluşan bir genetik farklılıktır. Dolayısıyla Down Sendromunun hastalık olmadığı, bir genetik farklılık olduğu, farklı olmanın da normal olduğu bilincinin topluma yayılmasını ve bu konuda toplumda duyarlılığın artırılmasını sağlamak büyük önem taşımaktadır.” ifadelerine yer verdi.

Down sendromlu bireylere ve ailelere sağlanması gereken destek ve hizmetin sunulmasında kendielrien de büyük görev düştüğünü ifade eden Bakan Pilli, Down Sendromu’nun tedavi edilmesi gereken bir hastalık değil, genetik bir farklılık olduğunu vurguladı.

Pilli “Hep gülen yüzleri, insani değerleri yüksek, yürekleri sevgi dolu ve sevgileri karşılıksız olan bu kardeşlerimizi sevgi ile kucaklarım." dedi.

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