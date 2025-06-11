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“Pişmanım, bir daha olmaz”... Eski kız arkadaşına yapmadığını bırakmadı

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“Pişmanım, bir daha olmaz”... Eski kız arkadaşına yapmadığını bırakmadı
“Pişmanım, bir daha olmaz”... Eski kız arkadaşına yapmadığını bırakmadı

Lefkoşa'da meydana gelen "Mülke Tecavüz, Sarhoşluk, Telefonda Tacizlik ve Genel Rahatsızlık" suçlarından tutuklanan K.K mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Hatice Emin Sing mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 10.06 2025 tarihinde Lefkoşa'da meydana gelen "Mülke Tecavüz, Sarhoşluk, Telefonda Tacizlik ve Genel Rahatsızlık" suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının 10 Haziran’da eski kız arkadaşına birçok kez hakaret içerikli mesaj atarak, telefonda taciz ettiğini ifade etti.

Polis, zanlının aynı tarihte saat 18.30 sıralarında eski kız arkadaşının kaldığı iş yeri lojmanına gidip, defalarca kapıyı çalarak rahatsızlık yarattığını söyledi.

Polis, zanlının yine aynı tarihte sat 19.30 sıralarında eski kız arkadaşının evine bu kez alkollü bir şekilde giderek, ısrarla çaldıktan sonra kilitsiz vaziyette bulunan giriş kapısından içeri girerek mülke tecavüz suçunu işlediğini açıkladı.

Polis, şikayet üzerine zanlının tutuklandığını kaydeden polis, alkol testi için nefes örneği vermeyi reddettiğini açıkladı. Polis,

Zanlının eski kız arkadaşına karşı 02.07.2024 tarihinde Telefonda Tacizlik ve Genel Rahatsızlık suçlarını işlediğini belirtti.

Polis, zanlının 03.07.2024 tarihinde de Telefonda Tacizlik ve Elektronik Haberleşme Yasası'na Aykırı Hareket saçlarından rapor edildiğini kaydetti. Polis, zanlının Değirmenlik Belediyesinde çalıştığını, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının  tamamlandığını belirterek, teminat talep etti. Polis, mahkemenin sorusu üzerine ise zanlının 2019 yılında işlediği darp suçundan sabıkası olduğunu dile getirdi.

Mahkemede söz alan zanlı ise, “Pişmanım, bir daha olmaz”dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 1 gün ispat-ı vücut yapmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına bir kefilin 300 bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

 

 

 

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