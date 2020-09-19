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Piyasaya Yeni Giren Altcoin Uçuyor: Yüzde 240!

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Piyasaya Yeni Giren Altcoin Uçuyor: Yüzde 240!
Piyasaya Yeni Giren Altcoin Uçuyor: Yüzde 240!

Popüler altcoin Uniswap (UNI), son günlerde kripto para piyasasındaki yatırımcıları şaşırtarak %200’ün üzerinde artış gösterdi. Kullanıcılar artık piyasadaki en çekici merkezi olmayan finans (DeFi) altcoin’lerinden birine yatırım yapabilirler. Uniswap fiyatı şu anda bir duraklama yaşıyor ve bu da analistlere göre, yeni kullanıcıların bir miktar UNI edinmesine izin verebilir. 

Popüler altcoin Uniswap (UNI), kısa sürede patladı: Yüzde 240 yaptı!

Sushi’nin kripto para piyasasında birkaç hafta önce yaşadığı kötü deneyim, merkezi olmayan finansın sona erdiği anlamına gelmiyor. Uniswap şu anda piyasadaki en sıcak kripto para birimidir. UNI birkaç gün içinde 2,5 dolarlık seviyelerden 8,4 dolara yükselmeyi başardı. Bu rakamlar altcoin’deki yüzde 240’lık artışa işaret ediyor. Merkezi olmayan finans piyasası, tüm dünyada son aylarda büyüyor. Uniswap, Ethereum (ETH) ağına dayanan ve kullanıcıların dijital para birimlerini anında ve bir sipariş defteri olmadan takas etmelerini sağlayan bir protokoldür. 

Protokol, bir dizi akıllı sözleşme kullanarak para birimlerini makul bir fiyatla ve sadece saniyeler içinde değiştirebilir. Ancak likidite oluşturabilecek alıcı ve satıcıların olması da önemli. Kullanıcılar, ERC-20 dijital para birimlerini dakikalar içinde ve başka sorun olmadan değiştirebilirler.  Uniswap, harika ve kullanımı kolay merkezi olmayan bir borsa alternatifi olduğu için de popüler hale geldi. Merkezi olmayan borsalar hiçbir zaman merkezileştirilmiş platformlarla rekabet edemeyecek olsa da, Uniswap Coinbase gibi merkezi borsalardan bile daha yüksek hacimlere sahip olmanın mümkün olduğunu gösteriyor. 

Kullanıcılar bir dijital varlık satın aldığında, altcoin’in fiyatı artar

Uniswap’ın çalışma mantığına göre, kullanıcılar bir dijital varlık satın aldığında, token fiyatı artar. Bu, piyasanın dengede kalmasını sağlar. Bir dijital varlığın fiyatı artarsa, satıcılar tokeni bir başkasıyla değiştirmeye hazır olur ve bunun tersi de geçerlidir.  Uniswap ile ilgili ilginç olan şey, kullanıcıların ERC-20 tokenlerini kimseden izin istemeden listeleyebilmesidir. Böylece, kripto paranızı oluşturabilir ve büyük bir sorun olmadan orada listeleyebilirsiniz. 

150 milyon UNI tokeni (toplam UNI arzının %15’i), platformu en az bir kez kullanan kullanıcılara dagıtılıyor. 13.000’den fazla Uniswap kullanıcısı, şu anda yaklaşık 2.600 dolar değerinde olan 400 UNI tokenini talep etti. Uniswap tarafından yapılan bu açıklamanın ardından Binance ve Coinbase gibi borsalar bu kripto para birimini listelediklerini duyurdu. Yazma sırasında Uniswap fiyatı, yüzde 27 oranında artışla 6,6 dolar seviyesinden işlem görüyor ve kripto para 640 milyon dolarlık piyasa değerine sahip. 

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