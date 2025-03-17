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Polis açıkladı: 2 Sürücü de kalp krizi geçirdi

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Girne ve Kilitkaya'da meydana gelen ölümlü trafik kazalarında, sürücülerin kalp krizi geçirdiği belirlendi.
Polis açıkladı: 2 Sürücü de kalp krizi geçirdi

Polisin açıklaması şöyle:

16.03.2025 tarihinde, Girne'de Osman Örek Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren  Hayati ÖZOK (E-59)’un yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin  “eski ve yeni geçirilmiş kalp krizi ve trafik kazasına bağlı olarak gelişen kaburga kemikleri ile sternum kemiği kırığı, iç organ yaralanmaları ve hemopnömotoraks” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

Luman'da kalp krizi geçirdi... 

16.03.2025 tarihinde, Kilitkaya'da Kırmızı Kaya Mevkiinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Mehmet LUMAN (E-64)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “ateresklerotik kalp hastalığı, yeni geçirilmiş kalp krizi ve kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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