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Polis affetmedi: Evrakları da eksik çıktı

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Girne’de Dr. Fazıl Küçük Bulvarı Üst Çember mevkiinde, bir şahsın araç arka camından vücudunu çıkararak yolculuk yaptığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Polis, yapılan inceleme sonrası araç sürücüsünü tespit ederek ceza kesti.
Polis affetmedi: Evrakları da eksik çıktı

Girne'de Dr. Fazıl Küçük Bulvarı Üst Çember mevkiinde aracı ile seyir halinde olan bir araç sürücüsünün, insan hayatını tehlikeye atacak şekilde bir şahsın aracın arka camından vücudunu dışarıya çıkarmış halde, yolcu taşıdığı görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine, Polis Ekipleri soruşturma başlatarak bahse konu aracın sürücüsünü tespit etti.

Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekipleri tarafından tespit edilen araç sürücüsüne, aracındaki sabit koltukların dışında başka bir yerde yolcu taşımak ve diğer evrak eksiklikleri nedeniyle, toplam 15.214,15 para ve 20 puan cezası yazılarak rapor edildi ve aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

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