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Polis memuru aday adayları temel eğitimlerine başladı

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Polis Genel Müdürlüğü bünyesine katılacak  187 polis memuru aday adayı, Polis Okulu Müdürlüğü’nde temel eğitimlerine başladı.
Polis memuru aday adayları temel eğitimlerine başladı

Polis Genel Müdürlüğü bünyesine katılacak  187 polis memuru aday adayı, Polis Okulu Müdürlüğü’nde temel eğitimlerine başladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Polis Örgütü’nün ihtiyaçları doğrultusunda açılan münhal kapsamında, 122 erkek ve 65 kadın adayın katılımıyla başlayan eğitim süreci dört ay sürecek.

Teorik ve uygulamalı eğitime tabi tutulacak polis aday adayları, temel eğitimlerini tamamladıktan sonra Polis Örgütü kadrosuna dahil olacak.

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