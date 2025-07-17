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Polis uyardı: Her elektrikli scooter yola çıkamaz

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Polis Genel Müdürlüğü, trafikte artan elektrikli scooter kullanımına dikkat çekerek, yasal düzenlemelere uygun olmayan scooter modellerinin trafikte kullanılmasının suç olduğunu hatırlattı.
Polis uyardı: Her elektrikli scooter yola çıkamaz

Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda scooter kullanım kuralları bir kez daha kamuoyuyla paylaşıldı.

Polis açıklamasında, 26 Ekim 2022 tarihinde yürürlüğe giren Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü değişikliği ile elektrikli scooter kullanımının yasal çerçevesinin belirlendiği vurgulandı.

Yasaya göre elektrikli scooter şu şekilde tanımlanıyor:

  • En fazla 30 km/s hız yapabilen,

  • 351 watt’ın altında motor gücüne sahip,

  • Fren sistemi, far, arka lamba, reflektör ve sesli uyarı cihazı bulunan,

  • Ayakta kullanılan elektrikli taşıtlar.

Bu özellikleri taşımayan modeller trafikte kullanılamıyor. Özellikle akü gücü 351 watt’ı aşan ya da saatte 30 km’den fazla hız yapan scooterler, motorlu araç sınıfında değerlendirilip ehliyet gerektiriyor. Aksi halde yasal işlem uygulanacak.

Kullanım Kuralları Net:

Trafikte kullanılabilen elektrikli scooterler için belirlenen kurallar şöyle:

  1. 18 yaş altındakiler scooter süremez.

  2. Şehirler arası yollarda ve hız sınırı 50 km/s üzeri yollarda kullanılamaz.

  3. Bisiklet yolu varsa orada, yoksa yolun solundan sürülmelidir.

  4. Yolcu ve fazla yük taşınamaz.

  5. Kaldırımda sürmek yasaktır.

  6. Yan yana sürülmesi, başka araca tutunarak gitmek, tek elle ya da akrobatik sürüş yapılması yasaktır.

Polis Genel Müdürlüğü, tüm sürücüleri kurallara uymaya ve trafik güvenliğine katkı sağlamaya davet etti. Denetimlerin sıklaştırılarak devam edeceği de duyuruldu.

 

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