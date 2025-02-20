Polise Saldıran Şahıs Suçüstü Tutuklandı

Girne’de 20 Şubat 2025 tarihinde saat 01.30 sıralarında, İskenderun Caddesi üzerinde trafik kontrolü sırasında olay çıktı. 35 yaşındaki M.S., 221 miligram alkollü içki tesiri altında yolcu olarak bulunduğu araç, polis tarafından durdurulduğu sırada yüksek sesle bağırarak çevreyi rahatsız etti ve görevli polislere hakaret etti.

Olay yerinde suçüstü tutuklanan M.S., polis aracına bindirilirken görevli memurun yüzünü tırnaklarıyla tırmalayıp, göğsüne tekme atarak darp etti ve görevini yapmasına engel oldu. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı