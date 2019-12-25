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Polisiye olaylar: Alışveriş merkezinde ve Ercan Havaalanı'nda hırsızlık

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Polisiye olaylar: Alışveriş merkezinde ve Ercan Havaalanı'nda hırsızlık
Polisiye olaylar: Alışveriş merkezinde ve Ercan Havaalanı'nda hırsızlık

24.12.2019 tarihinde, saat 14:45 sıralarında, Ortaköy’de faaliyet gösteren Lemar isimli alışveriş merkezine müşteri olarak giden, S.F.K.S.(K-22) ve A.S.M.M.(K-21)’nin, 784,50 TL değerinde muhtelif giysi ve mutfak malzemelerini tasarruflarında bulunan sırt çantalarına koyup ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir. 


2.     24.12.2019 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Ortaköy’de faaliyet gösteren Malin isimli markete müşteri olarak giden T.C.K.(E-22)’nin, market içerisinden almış olduğu iki şişe alkollü içkiyi ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir. 


3.       23.12.2019 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Ercan Hava Limanında Bekir AKTAŞ’a ait sırt çantası ve içerisinde bulunan nüfus cüzdanı, 2 adet Iphone 7 plus marka cep telefonu kulaklığı, 2 adet şarjer ve kabloları, 50 TL madeni para ve bir şişe parfümün çalınması olayı ile ilgili olarak aranmakta olan A.G.(E-32), Ercan Havaalanından KKTC’ye giriş yaptığı esnada tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.  

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