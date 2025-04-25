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Polisten ‘Azim Operasyonu’: 347 gram uyuşturucu ele geçirildi, 5 tutuklu!

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Polisten ‘Azim Operasyonu’: 347 gram uyuşturucu ele geçirildi, 5 tutuklu!
Polisten ‘Azim Operasyonu’: 347 gram uyuşturucu ele geçirildi, 5 tutuklu!

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından Lefkoşa’da gerçekleştirilen “Azim Operasyonu” kapsamında; toplam 347 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, bir adet öğütücü ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 143 bin 380 TL ve 20 Sterlin nakit para ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 5 kişi zanlı olarak tutuklandı.

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