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Polisten sürücülere uyarı: Ercan yakınlarında yol çalışması var

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Polis, Ercan yakınlarında asfaltlama çalışması yapılmasından dolayı sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
Polisten sürücülere uyarı: Ercan yakınlarında yol çalışması var

Polis, bugün, Ercan-Gaziköy ana yolunda eski havalimanı girişi, tünele dönülen çember ve tünel çıkışı arasındaki Ercan-Lefkoşa gidiş şeridinde asfaltlama çalışmaları yapılacağından dolayı, Ercan çıkış çemberinden Ercan eski havalimanı istikametine gidiş yönünün trafik akışına kapatıldığını açıkladı.

Ulaşımın Ercan’a gidiş şeridinden çift yönlü olarak sağlandığını aktaran polis, sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmelerini, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını rica etti.

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