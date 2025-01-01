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Polis'ten yeni yıl kutlamalarında 24 saat kesintisiz görev

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Polis Genel Müdürlüğü, halkın yeni yıl kutlamalarını huzur ve güven ortamı içerisinde geçirebilmesi için tüm tedbirler en üst seviyeye çıkardı.
Polis'ten yeni yıl kutlamalarında 24 saat kesintisiz görev

Polis Genel Müdürlüğü, halkın yeni yıl kutlamalarını huzur ve güven ortamı içerisinde geçirebilmesi için tüm tedbirler en üst seviyeye çıkardı.

Son 24 saatte ülke genelinde devriyeler ile asayiş ve trafik denetimlerine kesintisiz devam edilerek, yeni yıl kutlamalarının ülke genelinde genel olarak huzur ve güven ortamı içerisinde geçmesi sağlandı.

Asayiş denetimlerinde 16 kişi tutuklandı

Polisten verilen bilgiye göre, asayiş denetimleri kapsamında; kullanımlarındaki araçlarda ve kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramalarda, tasarruflarında toplam 41 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 19 adet hap tespit edilen toplam 7 kişi, kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu kuru sıkı tabanca ile meskun mahalde havaya ateş açtığı tespit edilen 1 kişi, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi, alkollü içki tesiri altında sarhoş oldukları sırada, çevreye rahatsızlık verdikleri tespit edilen 3 kişi, askeri yasak bölgeye gizlice girip ihlal ettiği tespit edilen 1 kişi, hırsızlık suçundan 2 kişi, amme fesatçılığından 1 kişi olmak üzere, toplam 16 kişi tutuklandı.

1241 sürücü kontrol edildi: 102 yasal işlem

Trafik denetimleri kapsamında ise, toplam 1241 araç sürücüsü kontrol edildi, çeşitli trafik suçlarından toplam 102 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 18 araç trafikten men edildi ve 1 sürücü de tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçları ise; 22’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,  12’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,  10’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 1’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,  5’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 2’si elektrikli scooterin kullanım kurallarına uymamak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak ve  49’u diğer trafik suçlarından oluşuyor.

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