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SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Polonya Sınırındaki Lviv’de Patlama ve Silah Sesleri

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı tırmanırken, Ukrayna'nın Polonya sınırındaki kenti Lviv pazar sabahına bomba ve patlama sesleriyle uyandı. Yapılan resmi açıklamada çok sayıda ölü ve yaralı olduğu duyuruldu.
Polonya Sınırındaki Lviv’de Patlama ve Silah Sesleri

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaşta gözler Lviv’de… Ülkenin batısında Polonya sınırına yakın bir konumda olan Lviv’de sabah saatlerinde arka arkaya bomba ve patlama sesleri geldi… Şehrin eteklerinde yerel saatle 06.00 sularında patlama olduğu duyuldu.

İngiliz The Guardian muhabiri Lorenzo Tondo, şehirde yaşayanların üç gündür siren sesleriyle uyandığını açıklarken, “Fakat ilk kez siren seslerinden sonra patlama sesi duyuldu” açıklamasını yaptı.

Sosyal medyadan paylaşılan ve Lviv’de çekildiği öne sürülen fotoğraf ve videolarda da yıkıntı içindeki şehir görülüyor. Fotoğraflarda bazı bölgelerde dumanların yükseldiği de görülüyor.

Öte yandan Ukrayna Valisi bir açıklama yaptı… Uluslararası haber ajanslarının “Son dakika gelişmesi” ibaresiyle verdiği bilgide sabah saatlerinde gerçekleşen hava saldırısında 9 kişinin öldüğü ve 57 kişinin de yaralandığı belirtildi.

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