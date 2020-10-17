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Pompeo'dan "Kapalı Maraş'ın Açılması Gözden Geçirilsin" Açıklaması

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Rum Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides'ın telefonda görüşerek, KKTC sınırları içerisinde bulunan Kapalı Maraş'ın açılması konusunu ele aldıkları bildirildi.
Pompeo'dan "Kapalı Maraş'ın Açılması Gözden Geçirilsin" Açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus tarafından yapılan açıklamada, Pompeo ve Christodoulides arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin detaylar paylaşıldı.

Pompeo'nun görüşmede Kapalı Maraş'ın 46 yıl sonra bir bölümünün halkın kullanımına açılmasından duyduğu endişeyi dile getirdiği belirtilen açıklamada, "Bakan Pompeo, bu kışkırtıcı adımın 550 ile 789 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararlarına karşı olduğu ve uzlaşma görüşmelerine yardımcı olmayacağını ifade etti." değerlendirmesinde bulunuldu. 

Bununla birlikte Pompeo'nun Maraş'ın açılması kararının geri alınması çağrısı yaptığı belirtilen açıklamada, BMGK'nin 9 Ekim’deki Maraş toplantısını ve başkanlık açıklamasını hatırlattığı kaydedildi.

Açıklamada, "ABD, adayı iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon olarak yeniden birleştirmek için tüm Kıbrıslılara ve tüm bölgeye fayda sağlayacak kapsamlı bir çözümü desteklemeye devam ediyor." ifadesi kullanıldı. 

Başbakan Ersin Tatar, 6 Ekim'de Ankara ziyareti sırasında Maraş'ın açılmasına dair hazırladıkları yol haritası doğrultusunda çalışmaları bir aşamaya getirdiklerini ve ilk somut adımı attıklarını belirtmişti.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kapalı Maraş'la ilgili "Maraş'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağı olduğu tartışmasız bir gerçektir. Buradaki tasarruf hakkı da Kıbrıs Türk makamlarına aittir." açıklamasında bulunmuştu. 

8 Ekim'de 46 yıl sonra bir bölümünün halkın kullanımına açılan Maraş, bölge halkı tarafından yoğun ilgi görüyor.

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