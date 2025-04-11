  • BIST 9341.42
  • Altın 3926.59
  • Dolar 38.0596
  • Euro 43.1332
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAİsrail'den yeni tahliye emirleri: Gazze'nin güneyindeki Refah kentinden göç başladı

Posta Dairesi bugün de grevde

» »
Posta Dairesi'nde istihdam ve araç gereç eksikliği gerekçesiyle çarşamba günü başlayan grev, devam ediyor.
Posta Dairesi bugün de grevde

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS),Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) ve Eşit Hak ve Adalet Sendikası’nın (HAKSEN) Posta Dairesi’nde çarşamba günü başlattığı grev bugün de devam ediyor. 

KAMUSEN Genel Başkanı Metin Atan tarafından yapılan açıklamaya göre, istihdam sorunu ve araç gereç eksikliği gerekçesiyle başlatılan grev, Lefkoşa Merkez Postanesi, Lefkoşa Kaymaklı Postanesi, Lefkoşa Bakanlıklar Bölgesi Posta Şubesi, Gazimağusa Merkez Postanesi, Gazimağusa otobüs Terminal Postanesi, İskele Postanesi, Girne Merkez Postanesi, Güzelyurt Merkez Postanesi ve Lefke Merkez Postanesi’nde bugün de sürüyor.

Grevin bugün mesai bitimine kadar devam edeceğini belirten Atan, mesai bitiminde stratejilerini belirleyeceklerini kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Yılmaz’la Görüşme İçin Ekonomik Örgütlere Davet gönderildi09 Nisan 2025 Çarşamba 13:12
  • Öğretmenler direnişte! Gericiliğe izin yok! Bekirpaşa Lisesi'nde eylem başladı!09 Nisan 2025 Çarşamba 13:06
  • KTAMS: Mart ayı açlık sınırı 28 bin 324 TL09 Nisan 2025 Çarşamba 12:48
  • Tatar: Başını örtüp Atatürk'ün resminin asılı olduğu sınıflarda okumasına karşıyım09 Nisan 2025 Çarşamba 11:04
  • Basketbol Erkeklerde bu gece iki maç var09 Nisan 2025 Çarşamba 10:03
  • On binlerce kişinin katıldığı Geçit Yok! Eylemi gazete manşetlerinde...09 Nisan 2025 Çarşamba 09:06
  • Tatar Açıkladı... Erdoğan Geliyor...09 Nisan 2025 Çarşamba 09:01
  • "Gerici tüzük" tepkilerine rağmen Bakanlar Kurulu'ndan oy birliği!08 Nisan 2025 Salı 18:39
  • Selma Eylem: Bu tüzüğü bu halk uygulatmayacak! Geçit yok!08 Nisan 2025 Salı 18:23
  • Binler ayakta...Küçük ailesi , Denktaş ailesi de yürüyüşte...08 Nisan 2025 Salı 18:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti