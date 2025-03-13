Prenses Gece Kulübü'nde Şüpheli Ölüm: Kadın Ticareti mi, İhmal mi?

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya, Girne’de Prenses Gece Kulübü'nde ölü bulunan Anastasia Melega’nın ölümüne ilişkin sert bir açıklama yaptı. Derya, gece kulüplerinde yaşanan insan hakları ihlallerine ve kadın ticaretine dikkat çekerek yetkilileri sorumluluk almaya çağırdı.

"Bu ülkede yıllardır kadın bedeni üzerinden kirli bir rant düzeni kurulmuş durumda. Kadınların 'çalışma izni' adı altında gece kulüplerine getirilmesi, bir tür modern kölelik düzenidir. Anastasia Melega’nın sigorta primlerinin 2024 yılı Mart ayına kadar yatırıldığı ancak son bir yıldır kayıtsız çalıştırıldığı ortaya çıktı. Bu da demek oluyor ki, kadınlar önce sistem tarafından buraya getiriliyor, sonra hukuki koruma hakları ellerinden alınarak kaçak duruma düşürülüyor ve kaderlerine terk ediliyor. Bu ölüm bir tesadüf değil, sistematik bir sömürü düzeninin sonucudur!"

Derya, İçişleri Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü’ne çağrıda bulunarak şu sorulara yanıt istedi:

Anastasia Melega’nın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma hangi aşamada?

Otopsi sürecinde toksikoloji raporu alındı mı?

Gece kulübü sahipleri ve aracılar hakkında herhangi bir hukuki işlem başlatıldı mı?

Kadınların sistematik olarak insan ticaretine maruz bırakıldığı bu düzenin sona erdirilmesi için hükümet ne yapmayı planlıyor?

"Artık ‘kaçak çalıştırılıyorlardı’ bahanesiyle bu suç düzenini aklamaktan vazgeçin! Kadınları korumak için yasaları uygulayın, insan ticaretine göz yummayın!" ifadelerini kullanan Derya, konunun takipçisi olacağını vurguladı.