 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.578
  • Altın 144,493
  • Dolar 3,6731
  • Euro 3,8936
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 7 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKAFransa nükleer santralinde patlama!

Prezervatif kullanırken yapılan en yaygın 8 yanlış

»
Prezervatif kullanırken yapılan en yaygın 8 yanlış
İşte o hatalar...

1- Doğru yüzeyi giydirmek

İlk sırada prezervatifin doğru yüzeyini iç-dış yapmayı beceremeyen erkekler var. Bu hatanın sonucunda prezervatifin yüzeyinde bulunan spermisitler işlevsiz hale geliyor ve istenmeyen gebeliklerin önlenmesinde etkisiz kalabiliyor.

2- Çift prezervatif takmak

"Bunu da deneyen var mı demeyin?" uzmanların açıklamasına göre çokca var. Ancak bu da ilişki sırasında yaşanabilecek olumsuzluklara engel olmak değil riskin artmasına neden oluyor. Bu durum boşalma hissinizin kaybolmasına sebep olabilir.

3- Prezervatifi geç takmak

Partnerlerin yanlışlarından birisi de prezervatifi geç takmak. Ön sevişmenin uzun sürdüğü durumlarda prezervatifi geç takmak isteyen çiftler, boşalma anından önce yaşanabilecek penetrasyon durumunda meydana gelebilecek riskleri de göze almış oluyor.

4- Sertleşmeden önce prezervatif takmak

Penisin sertleşmesinden önce prezervatif takmak kondomun penise düzgün oturmamasına neden olabilir. Bu sizin ereksiyon olamamanıza da meydan verebilir.

5- Süresi geçmiş prezervatif kullanmak

Uzmanlar bu konuda çok hassas. Dr. Turek, son kullanım tarihi geçen bir ilaç ya da yemek nasıl kullanılamayacak bir ürün halini alıyorsa aynı şey prezervatifler içinde geçerli. Son kullanım tarihi geçen ürünler sizi korumakta pek başarılı olmayabilir.

6- Yanlış ürün seçimi

Erkekler bu konuda gurur yaparak gerçekçi olmayan boyutlarda prezervatif seçimi yapabilir. Ancak bu kullanım sırasında çeşitli sızıntılara neden olabilir.

7- Aynı ürünü tekrar kullanmak

Geri dönüşüm günümüzde çok önemli bir yer tutuyor ancak söz konusu prezervatifler olduğunda bunu denememek gerekiyor. Dr. Turek'e göre aynı prezervatifi kullanmak bir cerrahın daha önce başka bir ameliyatta kullandığı eldiveni tekrar kullanması kadar tehlikeli. Mikroplar size korkulu sonuçlar yaşatabilir.

8- Hatalı / Yırtık üretilmiş prezervatif

Bu çok düşük bir ihtimal olsa da kullanım öncesi ürünü iyice kontrol etmek gerekiyor. Ürün üzerinde var olan herhangi bir yırtık sonraki günlerinizi kabusa çevirebilir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Kronik sinüzitte kalıcı tedavi "cerrahi" ile mümkün12 Şubat 2017 Pazar 12:39
  • Tahrik Etmek İçin Dokunmanıza Gerek Yok11 Şubat 2017 Cumartesi 20:30
  • 5 dakikada Stresten Arınmanızı Sağlayan Japon Tekniği11 Şubat 2017 Cumartesi 16:45
  • Regl ağrısından kurtulmak için 10 öneri11 Şubat 2017 Cumartesi 15:30
  • 5 Dakikalığına Ölenlerin Hissettikleri 7 Durum10 Şubat 2017 Cuma 14:09
  • Hayatınız boyunca yanlızlığa mahkum değilsiniz!10 Şubat 2017 Cuma 13:42
  • Çocuğunuz bunları yapıyorsa depresyonda olabilir10 Şubat 2017 Cuma 13:35
  • Karbonat ve Bal Karışımı Kanseri Vücudunuzdan Uzak Tutuyor10 Şubat 2017 Cuma 13:23
  • Türk kahvesi kansere karşı!10 Şubat 2017 Cuma 13:16
  • Türk cerrahın tekniği tıp literatürüne girdi10 Şubat 2017 Cuma 12:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti