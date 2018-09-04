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Prezervatif nasıl kullanılır?

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Uzmanlar uyarırken aslında yanlış kullananların sayısı oldukça fazla. Peki neyi yanlış yapıyorsunuz? Veya o gerçekten doğru yapıyor mu?
Prezervatif nasıl kullanılır?

Prezervatif kullanımının olması gerekenden daha az olduğu ülkemizde kullananların çoğu da prezervatifleri doğru kullanmıyor.

 

Prezervatif nasıl saklanır?

Prezervatifleri doğru saklamazsanız yırtılabilir ve deforme olabilir. Genellikle yapıldığı gibi uzun süre cepte veya cüzdanda taşımak oldukça yanlıştır. 

 

Prezervatif serin, kuru ve karanlık bir yerde saklanmalıdır.

Prezervatifin paketi kullanmadan hemen önce açılmalıdır.

 

Prezervatif ne zaman takılmalı?

Prezervatif ön sevişme esnasında da takılmalıdır. Penisin partnerinizin genital organına dokunması pek çok cinsel yolla bulaşan hastalık için yeterlidir. 

 

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar sadece cinsel birleşme ile değil oral seks ile de bulaşabilir. Seks oyuncakları da yine prezervatifsiz kullanılmamalıdır.

 

Prezervatif nasıl takılır?

Öncelikle prezervatif paketini doğru açtığınızdan emin olun. Kenarından yırtarak açın. Prezervatifin ne yönde yuvarlandığını tespit edin. Prezervatifin doğru yönde olduğunu anladıktan sonra içine bir damla su bazlı kayganlaştırıcı damlatabilirsiniz.

 

Kayganlaştırıcı olarak losyon, bebek yağı, yağ bazlı kayganlaştırıcılar, masaj yağları gibi ürünler kullanmayın. Bu maddeler lateksin dokusunu bozabilir.

 

Prezervatif takmadan önce penisin tamamen erekte olması önemlidir. Prezervatifi penisin baş kısmından başlayıp aşağı doğru yuvarlayarak takmalısınız. Baş kısmındaki rezervuarı iki parmağınızla sıkarak içeride hava kalmasını engellemeyi unutmayın. Aksi takdirde boşalma esnasında spermler birikecek yer bulamaz ve kondomun kenarından sızıntı yapabilir.

 

Prezervatifi takarken herhangi bir yerde hava boşluğu kalmamasına özen gösterin.

 

cinsel ilişki esnasında kuruluğa bağlı olarak veya başka sebeplerle prezervatif yırtılabilir. Bu sebeple aralıklarla kontrol etmeyi ihmal etmeyin.

 

Vajinal seksten anal sekse geçerken vs. gibi değişiklik yaparken mutlaka farklı bir prezervatif takın.

 

Prezervatif nasıl çıkarılır?

Boşalma sonrasında hemen prezervatifi çıkarmayı unutmayın. Prezervatifin sonunu elinizle kavrayın ve spermlerin dökülmesini engelleyin. 

 

Prezervatifi ucundan tutup çekerek çıkarın.

 

Çıkardıktan sonra prezervatife düğüm atıp güvenli bir şekilde çöpe atın.

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