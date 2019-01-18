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Prof. Bence Nanay, isminin ne kadar komik olduğunu öğrenmek için Türkiye'de

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Adı ve soyadı ile Twitter’da gündem olan felsefe profesörü Bence Nanay, Türkiye'ye geldi.
Prof. Bence Nanay, isminin ne kadar komik olduğunu öğrenmek için Türkiye'de

Twitter hesabında İstanbul Havalimanı'nda çektiği fotoğrafı paylaşan Bence Nanay, "İsmimin ne kadar komik olduğunu öğrenmek için Türkiye'ye geldim" dedi.

Cambridge Üniversitesi'nde ders veren bir felsefe profesörü olan Bence Nanay, Türkiye'deki Twitter kullanıcıları tarafından fark edildiğinde günlerce konuşulmuştu. Felsefecinin mavi tıklı profilini keşfeden bazı kullanıcılar geçen yıl, "Şaka sandım ama gerçekmiş, Cambridge'de felsefe hocasının adı gerçekten Bence Nanay'mış" diye paylaşımlar yapmıştı.

 

Prof. Dr. Nanay'ın takipçi sayısı hızla arttı. Kimi "Nanay gülüm" türküsünü gönderdi, kimi sınırlı İngilizce'siyle adının Türkçe anlamını anlatmaya çalıştı.

İsminin anlamını tam olarak öğrenemeyen Bence Nanay, İstanbul'a geldi. Twitter hesabından paylaşım yapan Bence Nanay, "İsmimin ne kadar komik olduğunu öğrenmek için Türkiye'ye geldim" dedi.

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