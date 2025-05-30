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‘PUFF’ Operasyonu’nda bir tutuklu!

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Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri gerçekleştirdiği “PUFF” operasyonunda 37 adet Vozol marka muhtelif aromalarda 40 bin puff’lık ithali yasak elektronik sigara ele geçirdi.
‘PUFF’ Operasyonu’nda bir tutuklu!

Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri gerçekleştirdiği “PUFF” operasyonunda 37 adet Vozol marka muhtelif aromalarda 40 bin puff’lık ithali yasak elektronik sigara ele geçirdi.

Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri, 29 Mayıs 2025 tarihinde saat 22:45 raddelerinde Girne’de Ramadan Cemil Meydanı üzerinde operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda Y.O.Ç’ye ait olup kullanımında bulunan LU 410 plakalı salon aracın bagajında yapılan aramada 37 adet Vozol marka muhtelif aromalarda 40 bin puff’lık ithali yasak elektronik sigara tespit edildi. Zanlı hakkında yasal işlem başlatılırken, gümrüksüz mal tasarrufu suçundan ceza kesildiği öğrenildi.

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