Putin: Batı'nın Ukrayna'ya asker göndermesi gerçek bir nükleer savaş riskine yol açar

Rusya Devlet Başkanı Putin, Fransa'nın Ukrayna'ya asker gönderme teklifini eleştirerek, "Batılı ülkeler bizim de kendi topraklarındaki hedefleri vurabilecek silahlara sahip olduğumuzun farkına varmalı." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya savaşmak için asker göndermeleri durumunda "gerçek bir nükleer savaş riski olduğunu" söyledi.

Ülkesinin Batı'daki hedefleri vuracak silahlara sahip olduğu tehdidinde bulunan 71 yaşındaki Putin, Rusya'nın son derece modernize edilmiş ve dünyanın en büyüğü olan nükleer cephaneliğinden övgüyle söz etti.

Parlamentoya ve ülkenin diğer elit üyelerine hitap eden Putin, Batılı liderlerin, Rusya'nın kendi iç işleri olarak nitelendirdiği konulara karışmalarının ne kadar tehlikeli olabileceğini anlamadıklarını kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Avrupalı NATO üyelerinin Ukrayna'ya kara birlikleri göndermesi fikrini sert şekilde eleştiren Putin, "Batılı ülkeler bizim de kendi topraklarındaki hedefleri vurabilecek silahlara sahip olduğumuzun farkına varmalı. Tüm bunlar gerçekten de nükleer silahların kullanılacağı ve medeniyetin yok olacağı bir çatışmayı tehdidini ortaya çıkarıyor. Bunu anlamıyorlar mı?!" dedi.

Macron'un teklifi, ABD, Almanya, İngiltere ve diğerleri tarafından reddedilmişti.

Hitler ve Napolyon hatırlatması

20 yılı aşkın bir süredir Rusya'yı yöneten 71 yaşındaki Putin, 6 yıllık bir dönem için yeniden seçilmesine kesin gözüyle bakılan 15-17 Mart başkanlık seçimleri öncesinde konuştu.

Batılı siyasetçilere, geçmişte ülkesini başarısız bir şekilde işgal eden Nazi Almanyası'nın Adolf Hitler'i ve Fransa'nın Napolyon Bonapart'ı gibi kişilerin kaderini hatırlatan Putin, "Ama şimdi sonuçları çok daha trajik olacak. Bunun (savaşın) bir çizgi film olduğunu düşünüyorlar" dedi.

Ukrayna'daki savaş Moskova'nın Batı ile ilişkilerinde 1962 Küba füze krizinden bu yana yaşanan en kötü krizi tetikledi.

Putin, daha önce NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışmanın tehlikeleri konusunda uyarmıştı.