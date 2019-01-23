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Putin- Erdoğan görüşmesi bitti

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Bir kısmı basına açık yapılan görüşmede Putin "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sık sık görüşmelerimizin sonucunu alıyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Dayanışmamız bölge barışına katkıda bulunacak" ifadelerini kullandı.
Putin- Erdoğan görüşmesi bitti

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin Moskova'da bir araya geldi. Bir kısmı basına açık yapılan görüşmede Putin "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sık sık görüşmelerimizin sonucunu alıyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Dayanışmamız bölge barışına katkıda bulunacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2019'daki ilk görüşmesini gerçekleştirdi. Basına açık yapılan ilk açıklamanın ardından liderler, ikili görüşmelere geçti. 

Görüşmenin başında kısa bir konuşma yapan Erdoğan, özellikle 2018'de sık sık yaptıkları görüşmelerden sonra 2019'da da bu ilk yüz yüze görüşmeyi gerçekleştirmenin memnuniyeti içinde olduğunu belirtti.

Putin de, "Sayın Cumhurbaşkanı, değerli dostum, bu büyük oranda sizin kişisel başarınız. Zira, buna çok büyük önem veriyorsunuz. Büyük projelerimiz gerçekleşiyor ve her şey plana göre ilerliyor" dedi.

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