Putin: "NATO sınırları zorluyor"!

Rusya Devlet Başkanı Putin, NATO’nun stratejik bombardıman uçaklarının Rusya sınırlarının 20 km yakınında uçuş gerçekleştirmesinin 'izin verilebilecek tüm sınırları aştığı' uyarısında bulundu. Putin, Batı’yı, Rusya’nın kırmızı çizgileri hakkındaki uyarılarını derinine inemeden yüzeysel biçimde anlamakla suçladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakanlığı’nın yönetim kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Batılı ülkelere atıfla, “Tabii ki partnerlerimizin çok nevi şahsına münhasır olduklarını, en hafif deyimiyle söylemem gerekirse, kırmızı çizgiler hakkındaki uyarılarımızı yüzeysel biçimde algıladıklarını biliyoruz” dedi.

Rusya lideri sözlerini şöyle sürdürdü: “Batılı partnerlerimiz, Kiev’e öldürücü modern silahlar sağlayarak, Karadeniz’de, üstelik de sınırlarımızın çok yakında provokatif askeri tatbikatlar gerçekleştirerek durumu tırmandırıyorlar.”

‘İlişkilerimiz neredeyse müttefiklik seviyesindeyken Batı, NATO’nun genişlemesi konusundaki endişelerimizi görmezden geldi’

“Bu konudaki endişelerimizi sürekli olarak dile getiriyoruz ve kırmızı çizgilerimizin neler olduğunu söylüyoruz” diye ekleyen Putin, “ABD dahil Batı ile ilişkilerimizin benzersiz, hatta neredeyse müttefiklik seviyesinde olduğu dönem NATO’nun doğuya doğru genişlemesi konusundaki endişelerimiz ve uyarılarımız tamamen görmezden gelindi” eleştirisi yaptı.

‘Romanya ve Polonya’ya yerleştirilen savunma sistemlerinin, saldırı sistemine dönüştürülmesi birkaç dakika alır’

Rusya Devlet Başkanı şöyle devam etti: “Şimdi NATO’nun askeri altyapısı nerelere geldiğini görebiliyoruz: Doğrudan sınırlarımızın çok yakınına. Romanya ve Polonya’ya ise füze savunma sistemleri yerleştirilmiş durumda. Bunun parçası olan MK-41 fırlatma rampası ve saldırı sistemi çok kolay bir biçimde (Rusya’ya karşı) kullanılabilir. Sistemin yazılımını bu şekilde değiştirmek sadece birkaç dakika alır.”

Putin ayrıca, “NATO kendi hareketleri ile (Rusya ile) tüm diyalog mekanizmalarını çalışmaz hâle getirdi” dedi.

Öte yandan, Ukrayna’nın doğusundaki çatışmaların sonlanması adına yapılan barış görüşmelerinin de çıkmaza girmek üzere olduğunu belirtti.

Rusya lideri, Batıyı, Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizini Minsk’e baskı yapmak için kullanmakla suçladı.

Ülkesinin Çin ile ilişkilerine de değinen Rusya Devlet Başkanı, “Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki komşularımız ve iyi dostlarımızla ilişkilerimizi daha da güçlendireceğiz” dedi.

İki ülke arasındaki ‘iyi ilişkilerin herkesin hoşuna gitmediğinin farkında olduklarını’ ifade eden Putin, “Bazı Batılı partnerlerimiz açık bir biçimde Moskova ile Pekin’in arasını bozmaya çalışıyor. Bunu gayet iyi görüyoruz ve Çinli dostlarımızla siyaset, ekonomi ve başka alanlarda ilişkilerimizi genişleterek bu girişimlere karşı tepkimizi göstermeye devam edeceğiz” vurgusunu yaptı.

'NATO, Rus diplomatları durduk yerde sınır dışı etti'

NATO'nun Rus diplomatları sınır dışı etmesi hakkında konuşan Putin, "Diplomatları durduk yerde, nedenlerini açıklamadan gönderdiler. Sonra biz NATO'nun Rusya misyonunu kapatınca alınıyorlar. Niye alınıyorsunuz ki? Bu onların inisiyatifiydi, bunu kendi elleriyle yaptılar. Daha sonra suçlu arıyorlar. Bizimle işbirliği istemiyorlarsa, yapmasınlar. Ancak işbirliği istediklerini düşünüyorum, bunun sinyallerini veriyorlar. Ama neden diplomatları sınır dışı ettiniz. Bu onlar için bir spor türü mü?" dedi.



NATO'nun askeri hareketliliğini Rusya sınırlarına doğru yakınlaştırılmasına uygun şekilde karşılık vereceğini belirten Putin, İttifak'ın bilinçli olarak cepheleşme tutumu sergilediğini, tüm diyalog mekanizmalarını isteyerek bozduğunu kaydederek "Brüksel, askeri ve siyasi gerilimin azalmasının sadece Rusya'nın değil, aynı zamanda tüm Avrupa'nın çıkarına olduğunu anlamalı" diye konuştu.



Lavrov'a güvenlik teminatlarını sağlama talimatı



Putin, Rusya'nın ülkenin batı sınırlarında çatışma istemediğinin altını çizerek bu istikamette ciddi ve uzun vadeli güvenlik teminatlarının sağlanması için Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a talimat verdi.

'Göçmen çocuklar için üzülüyorum'

Putin, Polonya-Belarus sınırında ebeveynleriyle birlikte tazyikli suya ve göz yaşartıcı gaza maruz kalan göçmen çocuklar için üzüldüğünü söyledi.



Putin, "Polonya güvenlik güçlerinin sınırda nasıl bir tutum sergilediğine bakalım. Hepiniz görüyorsunuz, internette ve televizyonda karşılaşıyorsunuz. Akla gelen ilk şey, çocuklara çok yazık olduğu. Orada küçük çocuklar var. Tazyikli su basıyorlar, göz yaşartıcı gaz atıyorlar, el bombaları atıyorlar, gece sınırda helikopterler uçuyor, sirenler çalıyor" ifadelerini kullandı.



2014 yılında Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç döneminde Polonya hükümetinin Ukrayna kolluk kuvvetlerinin sivillere karşı bu tür araçlar kullanmasını kabul edilemez bulduğunu anımsatan Putin, "Peki şimdi kendileri sınırda ne yapıyor?" diye sordu.

'Rusya, Ortadoğu'da tarafsız arabulucu olmaya devam edecek'

Ortadoğu'da devam eden çatışmalarda söz eden Putin, "Rusya, Ortadoğu'daki çatışmaların ve krizlerin çözümünde her zaman tarafsız arabulucu oldu ve olmaya devam edecek, bölgede durumun istikrara kavuşmasına katkı sunacak" dedi.



Suriye'de uluslararası terörün Rusya'nın doğrudan katılımıyla yenilgiye uğratıldığını ve ardından BM himayesinde, Türkiye ile İran'la Astana formatında çözüm süreci başlatıldığını anımsatan Putin, "Rus diplomasisi, Suriye ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine, bu ülkenin Arap Birliği'ne en kısa sürede dönmesine ve insani durumun iyileştirilmesi için uluslararası yardım çekilmesine katkı sunmaya devam etmeli" ifadelerini kullandı.

Putin ayrıca Filistin-İsrail sorununa çözüm bulunmasına katkı sunmanın Ortadoğu'daki durumu iyileştirmek için ilkesel önem taşıdığını kaydetti.

Sputnik.